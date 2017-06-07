40 млн подписчиков «ВКонтакте» в мае этого года пользовались сервисом исчезающих фото и видео «Истории», это почти половина аудитории социальной сети (95 млн человек), рассказали «Ведомостям» представители «ВКонтакте».

«ВКонтакте» запустила «Истории» в конце 2016 года. В декабре 2016 г. аудитория «Историй» составила 15 млн пользователей, в январе — 23 млн, в феврале — 25 млн, в марте — 27 млн, в апреле — 39 млн, в мае — 40 млн. Резкий рост аудитории весной представитель «ВКонтакте» объясняет началом кампании по продвижению «Историй»: соцсеть предложила пользователям выполнять задания и публиковать истории в новом сервисе и получать за это эксклюзивные стикеры. Число авторов «Историй» за время акции выросло в 4 раза.

Идея самоуничтожающихся мультимедийных сообщений была придумана Snapchat в 2010 году, сервис оказался настолько популярным, что его скопировали практически все ведущие социальные сервисы. В частности cамоуничтожающиеся статусы есть в принадлежащих Facebook WhatsApp и Facebook Messenger, а также в Instagram. Схожие функции также есть в приложении Clips от Apple.

«ВКонтакте» планирует зарабатывать на «Историях». Компания будет создавать специальные коммерческие истории для рекламодателей в своих «Историях», говорит заместитель гендиректора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев. Кроме того, компания будет продвигать этот сервис как новую форму дистрибуции контента для СМИ. «ВКонтакте» могла бы заработать на рекламе в «Историях» сотни миллионов рублей, полагает он.