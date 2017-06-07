«Максимателеком» ввел единый тариф без рекламы и переходов между сегментами сети для пользователей WiFi в московском общественном транспорте. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение оператора. Стоимость подключения услуги на месяц составит 277 рублей, на три месяца — 777 рублей, на полгода — 1377 рублей, на год — 1977 рублей. По словам представителя компании Ильи Грабовского, каждый день к их сети подключается до 1,5 млн пользователей, а на платное отключение рекламы подписано 140 000.