Роскомнадзор сделал «белый список» для провайдеров, чтобы они не блокировали «Яндекс», Google и Mail.ru


Роскомнадзор разослал провайдерам список сайтов, «доступ к которым рекомендуется не ограничивать», сообщил в своем канале в Telegram сооснователь компаний TgVPN и Newcaster.TV Владислав Здольников. Такое письмо получили как минимум три оператора, сказал он «Роем!».

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Ранее надзорное ведомство признало, что некорректная работа системы «Ревизор», которая используется для мониторинга выполнения провайдерами решений о блокировках сайтов, позволяет злоумышленникам инициировать блокировку любого сайта. Сегодня также оказался заблокирован сайт кинотеатра Ivi.ru из-за того, что кто-то внес IP-адрес кинотеатра в заблокированный домен.

Недоступны «Яндекс», «ВКонтакте», «Вики», «Одноклассники», РБК и другие? Ваш провайдер установил «Ревизор» → Roem.ru

Сейчас ведомство решает эту проблему, но ситуация осложняется тем, что на 15 июня запланирована прямая линия по общению президента Владимира Путина с населением и часть общения будет осуществляться через интернет, вероятнее всего найдутся желающие помешать корректной работе каналов связи с президентом. Поэтому Роскомнадзор отдельно предупредил операторов о каналах связи, выделенных под трансляцию общения с Путиным 15 числа и предупредил о необходимости обеспечить корректную работу этих каналов.

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© Nag.ru: телеграмма (бумажная) с просьбой обеспечить живучесть видеообращения Путина в интернете

Похожие письма рассылают региональные РКН:

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В письме, которое Роскомнадзор разослал провайдерам, перечислено 2257 сайтов, помимо сайтов правительства России и других органов государственной власти есть также все ключевые порталы Рунета, включая «Яндекс», Google, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter и т. д. При этом адреса указаны в виде «*.odnoklassniki.ru», то есть если прямо следовать рекомендациям Роскомнадзора, то оператор связи не может блокировать никакой контент на всех перечисленных площадках, даже если он очевидно нарушает российские законы, например содержит пропаганду самоубийства, или потребления наркотиков. А запись вида «*.google.*", которая также есть в списке РКН, позволит вывести из-под блокировки любой сайт, который будет содержать поддомен с этим словом, например «google.siniekity.ru».

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    zline

    Ну конечно, костыли и подпорки. Классический стиль русской государственной деятельности, проходящий сквозь века и формы правления — направление может и правильное, но делается через ж***. Уголовочку бы впаивать за такие ситуации.

    Плюс, интересный прецедент — рожден белый список рунета. В мирное время скорее нет, а в военное — весьма вероятно заблочат все кроме белого. А белый проредят предварительно.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Костыли получаются потому что нет российского фаервола на границе, мне кажется проще было бы трафик именно на границе шерстить, а не внутри все подряд, внутри можно было бы просто решениями судов сайты и сервера закрывать.

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    Филипп Кулин ООО Дремучий Лес

    Я кстати не понял — а что надо сделать с этим списком? Если это про домены, то никто в здравом уме не будет ходить по HTTP (S) на *.dns.ripn.net. Зачем это там? Если это про то, что «все IP адреса, в которые разрешаются данные домены», то это невозможно технически без анализа файла зоны (большинство из списка его не отдают). Т.е. непонятно, что с ним надо сделать технически.

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