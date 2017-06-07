Роскомнадзор разослал провайдерам список сайтов, «доступ к которым рекомендуется не ограничивать», сообщил в своем канале в Telegram сооснователь компаний TgVPN и Newcaster.TV Владислав Здольников. Такое письмо получили как минимум три оператора, сказал он «Роем!».

Ранее надзорное ведомство признало, что некорректная работа системы «Ревизор», которая используется для мониторинга выполнения провайдерами решений о блокировках сайтов, позволяет злоумышленникам инициировать блокировку любого сайта. Сегодня также оказался заблокирован сайт кинотеатра Ivi.ru из-за того, что кто-то внес IP-адрес кинотеатра в заблокированный домен.

Сейчас ведомство решает эту проблему, но ситуация осложняется тем, что на 15 июня запланирована прямая линия по общению президента Владимира Путина с населением и часть общения будет осуществляться через интернет, вероятнее всего найдутся желающие помешать корректной работе каналов связи с президентом. Поэтому Роскомнадзор отдельно предупредил операторов о каналах связи, выделенных под трансляцию общения с Путиным 15 числа и предупредил о необходимости обеспечить корректную работу этих каналов.

© Nag.ru: телеграмма (бумажная) с просьбой обеспечить живучесть видеообращения Путина в интернете

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