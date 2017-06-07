Роскомнадзор разослал провайдерам список сайтов, «доступ к которым рекомендуется не ограничивать», сообщил в своем канале в Telegram сооснователь компаний TgVPN и Newcaster.TV Владислав Здольников. Такое письмо получили как минимум три оператора, сказал он «Роем!».
Ранее надзорное ведомство признало, что некорректная работа системы «Ревизор», которая используется для мониторинга выполнения провайдерами решений о блокировках сайтов, позволяет злоумышленникам инициировать блокировку любого сайта. Сегодня также оказался заблокирован сайт кинотеатра Ivi.ru из-за того, что кто-то внес IP-адрес кинотеатра в заблокированный домен.
Недоступны «Яндекс», «ВКонтакте», «Вики», «Одноклассники», РБК и другие? Ваш провайдер установил «Ревизор» → Roem.ru
Сейчас ведомство решает эту проблему, но ситуация осложняется тем, что на 15 июня запланирована прямая линия по общению президента Владимира Путина с населением и часть общения будет осуществляться через интернет, вероятнее всего найдутся желающие помешать корректной работе каналов связи с президентом. Поэтому Роскомнадзор отдельно предупредил операторов о каналах связи, выделенных под трансляцию общения с Путиным 15 числа и предупредил о необходимости обеспечить корректную работу этих каналов.
© Nag.ru: телеграмма (бумажная) с просьбой обеспечить живучесть видеообращения Путина в интернете
Похожие письма рассылают региональные РКН:
В письме, которое Роскомнадзор разослал провайдерам, перечислено 2257 сайтов, помимо сайтов правительства России и других органов государственной власти есть также все ключевые порталы Рунета, включая «Яндекс», Google, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter
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Ну конечно, костыли и подпорки. Классический стиль русской государственной деятельности, проходящий сквозь века и формы правления — направление может и правильное, но делается через ж***. Уголовочку бы впаивать за такие ситуации.
Плюс, интересный прецедент — рожден белый список рунета. В мирное время скорее нет, а в военное — весьма вероятно заблочат все кроме белого. А белый проредят предварительно.
Костыли получаются потому что нет российского фаервола на границе, мне кажется проще было бы трафик именно на границе шерстить, а не внутри все подряд, внутри можно было бы просто решениями судов сайты и сервера закрывать.
Я кстати не понял — а что надо сделать с этим списком? Если это про домены, то никто в здравом уме не будет ходить по HTTP (S) на *.dns.ripn.net. Зачем это там? Если это про то, что «все IP адреса, в которые разрешаются данные домены», то это невозможно технически без анализа файла зоны (большинство из списка его не отдают). Т.е. непонятно, что с ним надо сделать технически.
А можно как-то отказаться от «услуги» этого фильтра? Заявление провайдеру написать, например?