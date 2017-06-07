Кинотеатр Ivi распространил заявление, что он невиновен в недоступности сервиса сегодня. Доступ затруднён из-за работы прибора «Ревизор», разработанного в «МФИ Софт». Все российские провайдеры обязаны использовать «Ревизор» по желанию Роскомнадзора.

В связи с обязательной установкой операторами программно-аппаратного комплекса «Ревизор», который автоматически проверяет доступ к запрещенным сайтам из сети провайдера, в последнее время участились атаки на законопослушные ресурсы. Т.к разработанный «МФИ Софт» прибор «Ревизор» пока лишён человеческой гибкости, он перебирает IP-адреса иначе, что дает злоумышленникам возможность атаковать любой ресурс.

В промежуток между 11.00 и 11.15 злоумышленники установили в системе резлова доменных имен соотвествие между именем ww21.leonbet.me и несколькими ip адресами ivi. После обновления DNS IP адреса ivi стали попадать в блокировки у операторов связи, что привело к частичной недоступности ресурсов ivi для пользователей на территории РФ. Проблемы с доступом возникли у всех пользователей, использующих услуги как минимум одного из операторов большой тройки. В данный момент идет проверка доступа к ivi у абонентов остальных операторов связи.

Как сообщают представители ivi, в ближайшее время доступ к сайту будет восстановлен.