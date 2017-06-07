Кинотеатр Ivi распространил заявление, что он невиновен в недоступности сервиса сегодня. Доступ затруднён из-за работы прибора «Ревизор», разработанного в «МФИ Софт». Все российские провайдеры обязаны использовать «Ревизор» по желанию Роскомнадзора.
В связи с обязательной установкой операторами программно-аппаратного комплекса «Ревизор», который автоматически проверяет доступ к запрещенным сайтам из сети провайдера, в последнее время участились атаки на законопослушные ресурсы. Т.к разработанный «МФИ Софт» прибор «Ревизор» пока лишён человеческой гибкости, он перебирает IP-адреса иначе, что дает злоумышленникам возможность атаковать любой ресурс.
В промежуток между 11.00 и 11.15 злоумышленники установили в системе резлова доменных имен соотвествие между именем ww21.leonbet.me и несколькими ip адресами ivi. После обновления DNS IP адреса ivi стали попадать в блокировки у операторов связи, что привело к частичной недоступности ресурсов ivi для пользователей на территории РФ. Проблемы с доступом возникли у всех пользователей, использующих услуги как минимум одного из операторов большой тройки. В данный момент идет проверка доступа к ivi у абонентов остальных операторов связи.
Как сообщают представители ivi, в ближайшее время доступ к сайту будет восстановлен.
В минувшие выходные аналогичным методом был затруднён доступ к «Яндексу», «ВКонтакте», «Вики», «Одноклассникам», РБК и другим сайтам. Гендиректор Diphost.ru Филипп Кулин тогда рассказал, что в Роскомнадзоре знают о том, что сайты нарушители могут прикрыться любым IP адресом, поэтому ведомство традиционно рекомендовало провайдерам: «не надо ресолвить хосты самим» (выяснять IP адрес по домену). РКН объяснял провайдерам, что если требуется блокировка по IP-адресу, адрес нужно взять из реестра запрещённых сайтов, а не у сайта нарушителя. Разработанный «МФИ Софт» прибор «Ревизор» пока лишён человеческой гибкости, он перебирает IP-адреса иначе, чем это сделал бы человек с рекомендациями Роскомнадзора в руках. Поэтому, резюмировал Кулин:
Телеком быстро переобулся, подтерся любыми рекомендациями РКН и стал делать так, чтобы «Ревизор» не слал репорты и РКН, рекомендациями которого подтерлись, не слал штрафы.
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Вот вам в копилочку https://www.facebook.com/phil.kulin/posts/1332115963508798
Сальса слона в посудной лавке. Я начал беспокоиться, не случилось ли что с господами Ампелонским и Жаровым?