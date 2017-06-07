Миноритарный акционер Apple Антон Носик объяснил, что он не верит в нормальную облачную работу с файлами у будущей iOS 11. В «убийцу Dropbox», полную синхронизацию файлов между устройствами на MacOS и iOS. Прогноз основан на прошлом опыте. Apple продаёт мегабайты дорого, компания безжалостно сворачивает старые проекты хранения, а так как Apple не специализируется на хранении пользовательских данных — она хранит их криво и непредсказуемо. Как акционер, Носик приветствует политику Apple — это помогает продавать новые телефоны с большим объёмом памяти. Как пользователь электроники другим пользователям, Носик посоветовал держаться подальше от систем хранения Apple.

в том, что касается управления файлами и дисковым пространством пользователя, компания Apple — абсолютно упёртый, бессовестный жулик, на котором пробы ставить негде. Всё, что она делает в смысле хранения, передачи, резервного копирования и синхронизации пользовательских файлов — жесточайшее, беспримесное [недружественный секс]. Которое, конечно, приносит мне и дивиденды и акционерную выгоду, как держателю пакета акций AAPL, но как пользователь я это говно ненавижу, и стараюсь держаться подальше. […]

Apple по сей день руководствуется принципом: чем скорей у пользователя кончится место на диске, тем ближе апгрейд, и тем больше вероятность, что в следующий раз он выберет модель с максимальным объёмом хранения. Сюда стоит добавить и то, что компания Apple продаёт место на своём облаке дороже любых конкурентов […]

программы и мобильные устройства Apple — неподходящее место, чтобы сохранять в них файлы.

Если вы не успели в этом убедиться на опыте таких программ, как iTunes или iPhoto, если не пытались извлечь пользу из бэкапа на Time Capsule, то можете вспомнить, например, Сергея Долю, и как он бегал с вытаращенными глазами, получив уведомление, что весь его фотоархив за много лет, любовно рассортированный по веб-альбомам на платном эппловском хостинге Me.com, подлежит полному и необратимому удалению. Успеешь скачать на диск — молодец. Не успеешь — твоя проблема. А что у Доли в сотнях постов ЖЖ были встроены картинки с этого хостинга (используя код embed, который сам же Эппл для этой цели всем раздавал), так это вообще лирика. […]

Ну, и, конечно, же, криворукость, которая следствие из предыдущего пункта. То, что Apple не считает сохранность файлов важной темой, ведёт к тому, что решения этой корпорации в части организации хранения данных — в высшей степени кривы, ненадёжны и непредсказуемы.