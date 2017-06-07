Сооснователь Grammarly: «Есть ряд причин, по которым 8 лет мы не привлекали инвестиции»


Сооснователь сервиса проверки правописания и грамматики на английском языке Grammarly Максим Литвин дал интервью AIN.UA, в котором рассказал, почему они не привлекали инвестиции 8 лет, о полученных средствах, развитии и планах компании.

Почему компания не привлекала инвестиции

Есть ряд причин, по которым восемь лет мы не привлекали инвестиции. Долгое время мы намеренно избегали широкого анонсирования возможностей Grammarly, в том числе и внимания со стороны медиа, с целью избежать конкуренции. Теперь мы ее не боимся, потому что уже получили достаточное преимущество.

О полученных инвестициях

Раунд оказался крупным, $110 млн от пяти фондов. Так произошло потому, что мы привлекали серьезных инвесторов и им было неинтересно заходить с меньшими суммами.

Максим Литвин, Grammarly: «Мы достигли уровня, когда конкурируем за ведущих специалистов с Google и Apple»

Украинцы Алексей Шевченко, Максим Литвин и Дмитрий Лидер основали Grammarly в 2009 году. Изначально для его развития они использовали средства от продажи своей прошлой компании — MyDropbox, но уже в течение первого года работы новый продукт вышел на …

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