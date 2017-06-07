Сооснователь сервиса проверки правописания и грамматики на английском языке Grammarly Максим Литвин дал интервью AIN.UA, в котором рассказал, почему они не привлекали инвестиции 8 лет, о полученных средствах, развитии и планах компании.

Почему компания не привлекала инвестиции

Есть ряд причин, по которым восемь лет мы не привлекали инвестиции. Долгое время мы намеренно избегали широкого анонсирования возможностей Grammarly, в том числе и внимания со стороны медиа, с целью избежать конкуренции. Теперь мы ее не боимся, потому что уже получили достаточное преимущество.

О полученных инвестициях