Сооснователь сервиса проверки правописания и грамматики на английском языке Grammarly Максим Литвин дал интервью AIN.UA, в котором рассказал, почему они не привлекали инвестиции 8 лет, о полученных средствах, развитии и планах компании.
Почему компания не привлекала инвестиции
Есть ряд причин, по которым восемь лет мы не привлекали инвестиции. Долгое время мы намеренно избегали широкого анонсирования возможностей Grammarly, в том числе и внимания со стороны медиа, с целью избежать конкуренции. Теперь мы ее не боимся, потому что уже получили достаточное преимущество.
О полученных инвестициях
Раунд оказался крупным, $110 млн от пяти фондов. Так произошло потому, что мы привлекали серьезных инвесторов и им было неинтересно заходить с меньшими суммами.
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