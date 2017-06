Основатель Independent Media Дэрк Сауэр станет соучредителем англоязычной газеты The Moscow Times, сообщил в своем Facebook основной владелец издания Демьян Кудрявцев. Права на The Moscow Times с июля будут переданы в европейский некоммерческий фонд. Фонд сможет выдавать лицензии в разных странах, в том числе для проведения конференций под брендом The Moscow Times. Издание The Moscow Times будет продвигаться в разных странах, в том числе в Европе, странах СНГ и Китае. Сауэр будет назначен председателем фонда, Кудрявцев будет занимать должность члена правления.