Судья Московского городского суда согласился с заявлением ООО «Спортс.ру» о принятии предварительных обеспечительных мер против сайта blogs.sportbox.ru. Ещё вчера на этом домене размещались «Спортивные блоги». Сегодня это просто адрес-редирект на страницу с редакционными новостями sportbox.ru. «Спортс.ру» заявил суду, что принадлежащий «Матч ТВ» проект неправомочно воспользовался тремя публикациями «Спортс.ру». Суд согласился и поручил Роскомнадзору заблокировать blogs.sportbox.ru (весь домен, судя по тексту определения на сайте суда). Ранее сам «Матч ТВ» требовал заблокировать Sports.ru из-за нарушений авторских прав, а сейчас, как рассказывал глава Sports.ru Дмитрий Навоша, намерен заблокировать пользовательский раздел Tribuna на Sports.ru, но ООО «Спортс.ру» в борьбе с пользовательским контентом опередило «Матч ТВ».

В апреле 2017 года «Матч ТВ» первым получил в Мосгорсуде право на блокировку Sports.ru за «пиратство», однако Роскомнадзор не нашёл пиратских материалов и блокировка не состоялась. В мае «Матч ТВ» снова подал иск на Sports.ru о «пиратстве».

7 июня 2017 года следы блогов sportbox.ru остались только в архиве интернета