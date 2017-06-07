Директор по правовым вопросам «Яндекса» Екатерина Фадеева (Chief Legal Officer) покинула свой пост после 13 лет работы, сообщило издание vc.ru.

Когда-то Екатерина была одним из первых юристов «Яндекса», одно время и единственным, затем возглавляла юридический департамент. Благодаря Екатерине в «Яндексе» появилась высококлассная команда юристов, формирующих правоприменительную практику в области интернет-сервисов и новых технологий, развивающих законодательство и успешно защищающих интересы «Яндекса». Сейчас она решила заняться другими проектами. Компания благодарна Екатерине и всегда будет рада продолжить работу с ней, — сказали в пресс-службе «Яндекса».

Под руководством Фадеевой «Яндекс» одержал крупную победу над Google, которую обязали предоставить «Яндексу» свободный доступ к телефонам под управлением ОС Android. Хотя формально с Google судился ФАС, «Яндекса» был компанией, которая может выиграть от такого решения.

Во время работы Фадеевой «Яндекса» неоднократно сталкивался с ужесточением регулирования интернета и попытками различных представителей власти повлиять на результаты поиска и механизм отображения новостей в выдаче поисковика. В частности департаменту Фадеевой приходилось сталкиваться с попытками обязать компанию без суда блокировать запрещенную информацию в поисковой выдаче, в последние годы пришлось учитывать судебную практику почти автоматической блокировки без вызова в суд заинтересованных лиц.