Издание Roem.ru провело исследование рынка рекламы нативных размещений в латвийских медиа ориентированных на русскоязычную аудиторию в 2020-м и 2021-м году.

В ходе исследования обнаружилось, что в издании Meduza.io, признанном в апреле '21-го года иностранным агентом, в 2020-м году в мае месяце было размещено 23 рекламных нативных материала, а в аналогичном периоде 2021-го года — 22. Падение числа рекламных материалов составило 4,3%

Часть рекламодателей размещалась на «Медузе» и в прошлом году, и в текущем: к примеру это МТС, различные проекты Mail.ru Group, Avito. Структура рынков, на которых работают рекламодатели, изменилась мало, разве что можно выделить заметную разницу по образовательным проектам: восемь размещений в 2021-м году и только два в 2020-м.

Если оценивать количество рекламных публикаций, именно образовательные сервисы стали тем спасательным кругом который позволил сохранить число размещений на уровне близком к 2020-му году.

Проблемы с рекламодателями у «Медузы» начались в апреле 2021-го года, после признания издания иностранным агентом: по словам главреда «Медузы» сказанным «Радио Свобода» (тоже признаны иностранным агентом), количество оставшихся рекламодателей в конце апреля «было невозможно сравнить с тем что было».

Для исправления ситуации с потерей рекламодателей «Медуза», в частности, размещала статьи о том, что в издании сейчас размещать рекламу выгодно и пообещала новым рекламодателям существенные скидки и рост эффективности относительно затрат на рекламу. Поэтому сохранение числа рекламных публикаций может не означать сохранения рекламных доходов издания в объёмах близких к доходам в аналогичный период 2020-го года.

Кроме этого, для компенсации финансовых потерь «Медуза» отказалась от офиса, урезала зарплаты сотрудникам и организовала сбор средств от читателей при помощи банковских карт и криптовалют. Криптовалютами в одних лишь биткоинах и эфире «Медузе» удалось собрать по текущему курсу чуть более $100K, которыми издание на текущий момент не воспользовалось.