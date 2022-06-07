Клиенты СДЭК подали в Центральный районный суд Новосибирска, по месту регистрации ответчика, коллективный иск «о компенсации морального вреда в связи с нарушением законодательства о персональных данных». К иску уже присоединились 22 истца, еще 100 прислали заявки. Причиной претензий к российскому оператору экспресс-доставки «СДЭК-Глобал» стала масштабная утечка персональных данных клиентов сервиса в конце февраля. В открытом доступе оказались две таблицы с ФИО, номерами телефонов, адресами и другими чувствительными данными клиентов компании: один файл содержал 466 млн строк, второй — 822 млн. Согласно исковому заявлению, моральная компенсация каждому участнику процесса полагается в размере 100 000 рублей, то есть общая сумма претензий сейчас — 2,2 млн рублей.

Сам СДЭК объяснял утечку политически мотивированной хакерской атакой на свои информационные ресурсы. Помимо клиентов СДЭК в конце февраля пострадали пользователи «Яндекс.Еды», Delivery Club и других популярных платформ. В конце марта через DestraLegal.ru коллективный иск подали пользователи «Яндекс.Еды», в нем участвовали 33 человека, сумма компенсации на каждого также составляла 100 000 рублей. Роскомнадзор 23 марта составил на компанию «Яндекс.Еда» протокол за нарушение законодательства в сфере персональных данных, а суд назначил компании штраф в размере 60 000 рублей. В конце мая Минцифры согласовало законопроект, который предполагает не только введение оборотного штрафа за потерю данных в 1%, но и увеличение его до 3%, если компания попытается скрыть инцидент.