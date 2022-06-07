Владимир Габриелян погиб на отдыхе у Белого моря


Владимир Габриелян вместе с коллегой, Сергеем Мерзляковым, погибли на отдыхе у Белого моря.

Пресс-служба VK сообщила РБК, что первый заместитель генерального директора Владимир Габриелян погиб «в результате трагического происшествия». Вместе с ним погиб Сергей Мерзляков, менеджер по закупкам  (так на РБК - roem.ru) компании.

Союз оленеводов НАО ранее сообщил, что Габриелян и еще один человек пропали вблизи села Шойна в Ненецком автономном округе (НАО).

По данным Союза оленеводов, Габриелян и трое его спутников двигались на вездеходах вдоль Белого моря. На реке Бугряница вездеходы перевернулись и их потащило в море. В результате Габриелян и Мерзляков пропали, ехавшие с ними Алена Габриелян и Сергей Ольсевич смогли выбраться на берег.

Редакция Roem.ru выражает соболезнования родным и близким покойных.
Первый замгендиректора VK погиб при езде на вездеходе в НАО
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    Юрий Синодов Roem.ru

    Чудовищная нелепая смерть

    Только в апреле пересекались, Владимир был более чем бодр, говорил писать после отпуска, который у него с майских.

    Кто ж знал, что никакого "после отпуска" не будет.
    Просто в шоке.

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