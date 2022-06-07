Пресс-служба VK сообщила РБК, что первый заместитель генерального директора Владимир Габриелян погиб «в результате трагического происшествия». Вместе с ним погиб Сергей Мерзляков, менеджер по закупкам (так на РБК - roem.ru) компании.

Союз оленеводов НАО ранее сообщил, что Габриелян и еще один человек пропали вблизи села Шойна в Ненецком автономном округе (НАО).

По данным Союза оленеводов, Габриелян и трое его спутников двигались на вездеходах вдоль Белого моря. На реке Бугряница вездеходы перевернулись и их потащило в море. В результате Габриелян и Мерзляков пропали, ехавшие с ними Алена Габриелян и Сергей Ольсевич смогли выбраться на берег.