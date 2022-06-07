Банк Тинькофф предлагает гражданам сдавать наличные евро и доллары по курсу превышающему биржевой на 10%

Для клиента схема выглядит так: он пополняет банкомат Тинькофф валютой, и ему на рублёвый счёт начисляют рубли по курсу биржи (текущему или на момент предыдущего закрытия торгов, если пополнение происходит в нерабочее время) плюс 10%.

Очевидно, что для клиентов банка желающих снять наличную валюту курс будет ещё выше, чтобы Тинькофф оставался в плюсе. Однако это решит проблему недоставки в Россию наличных евро и долларов европейскими и американскими банками, спрос на которые высок как минимум среди туристов планирующих поездки в страны где карты "Мир" не в почёте.

При этом туристы возвращающиеся в страну из стран подключенных к "Миру" и НСПК могут обналичить свои безналичные доллары и заработать при возвращении на сдаче их в банкоматы "Тинькофф"