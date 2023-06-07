Максим Гришаков сменит с 1 июля американца Джери Калмиса на посту руководителя фэшн-маркетплейса Lamoda. До этого назначения он возглавлял онлайн-гипермаркет Hoff, в 2017-2021 году — Яндекс.Маркет, ранее — Kimberly Clark, Spar Retail, был гендиректором российского и мексиканского подразделения Wrigley.

Lamoda — одна из крупнейших в России онлайн-платформ по продаже fashion-товаров. Сеть была создана в 2011 году немецкими предпринимателями Нильcом Тонзеном, Флорианом Янсеном, Буркхардом Биндером и Домиником Пикером. В 2014 году Lamoda стала частью компании Global Fashion Group (GFG).

В 2022 году GFG сообщила, что существенно сократила импорт, маркетинговую активность и инвестиции в регионе своей деятельности (Белоруссия, Россия, Украина и Казахстан), а также приостановила строительство второго распределительного склада в России из-за «ряда факторов». В декабре 2022 года компания завершила продажу бизнеса Lamoda в России, Казахстане и Белоруссии. Покупателем стал владелец «Стокманна» Яков Панченко. Сделка принесла GFG €95 млн плюс наличные, которые на момент сделки были у нее на счетах. Lamoda занимает 23-е место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes.