Google стала выполнить условия мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). У пользователей браузера Chrome появится возможность выбрать поисковую систему — Google, «Яндекс» или Mail.ru. Об этом сообщают «Ведомости». Информацию подтвердил сотрудник корпорации.

Кроме того, по словам начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елены Заевой, компания направила «производителям смартфонов уведомления о неприменении положений договоров, ограничивающих конкуренцию». В Google рассказали, что одобренное ФАС коммерческое соглашение с «Яндексом» дает дополнительные возможности для продвижения поисковика «Яндекса» в браузере Chrome.

В апреле этого года появилась новость о том, что двухлетние судебные разбирательства между ФАС и Google закончились мировым соглашением. Компания отказалась от требований об эксклюзивности своих приложений на устройствах на Android в России и обязуется не ограничивать предустановку конкурирующих поисковых сервисов и приложений, в том числе на главном экране по умолчанию.