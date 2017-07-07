Управляющий «РБК ТВ» Эльмар Муртазаев принял решение покинуть медиахолдинг. По информации источников «Ведомостей», он принял решение больше не заниматься журналистикой. Гендиректор РБК Николай Молибог уточнил, что «окончательного решения по этому вопросу пока не принято». Он также сказал, что Муртазаев задумался об уходе еще до покупки РБК структурами Григория Березкина.

Как сообщила «Медуза», вместе с Муртазаевым из РБК может уйти значительная часть его команды. Планы покинуть медиахолдинг подтвердил креативный продюсер РБК-ТВ Александр Уржанов. По данным источников издания об уходе также думают генеральный продюсер Александр Богомолов и директор по продукту Игорь Садреев. Также РБК могут покинуть глава информационной службы Альфия Зивере и корреспонденты Роман Супер и Родион Чепель.

Обновлено 14:20: Управляющим директором телеканала РБК станет Игорь Полетаев, бывший редактор делового вещания и телеведущий НТВ, говорится в сообщении РБК.

Мы уважаем решение Эльмара покинуть нас и очень благодарны ему за работу и изменения, которые произошли с телеканалом. Муртазаев еще несколько месяцев назад сообщил мне о желании уйти с телеканала и журналистики в целом, и я попросил его не принимать окончательного решения, пока не произойдет смена акционера. К нашему сожалению, этот день настал сегодня. Желаем Эльмару большой удачи, — комментирует генеральный директор РБК Николай Молибог.