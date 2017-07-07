К 2035 году проникновение финтех-платежей и переводов в России будет на уровне 96%. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию EY и подготовленное ею при поддержке ассоциации «Финтех» исследование тенденций мирового и российского рынка инновационных финансовых сервисов, продуктов и технологий с горизонтом прогнозирования до 2035 года. Среди самых перспективных сегментов рынка — финтех-платежи и переводы, финтех-финансирование, финтех-страхование и финтех-управление капиталом. Сегодня наибольший уровень проникновения новых технологий в финансовом секторе показывает сегмент платежей и переводов, объем которого в России составляет $86,9 млрд при уровне проникновения 1,2%.