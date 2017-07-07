В июне глава Роскомнадзора Александр Жаров попросил основателя Telegram Павла Дурова предоставить лишь данные о компании, которая управляет мессенджером, для внесения в реестр организаторов распространения информации. Глава Роскомнадзора заявил, если это требование не будет исполнено, Telegram заблокируют в течение нескольких дней.
В результате мессенджер был внесен в реестр, однако Дуров заявил, что противоречие между политикой конфиденциальности Telegram («ни байта личных данных третьим лицам») и законами РФ о слежке не исчезло. «Мы не будем делать исключений из наших принципов ради сохранения доли рынка в отдельных странах», — добавил основатель мессенджера.
6 июля «Российская газета» опубликовала интервью с заместителем руководителя Роскомнадзора Олегом Ивановым, в котором он напомнил о возможном развитии событий, об обязанностях организатора распространения информации и о том, что, кроме данных о компании, власти будут также требовать данные о пользователях.
…он обязан обеспечить хранение информации о действиях пользователей в течение полугода. И предоставить эти сведения по запросу правоохранительных органов при осуществлении ими оперативно-разыскной деятельности. Прежде всего при предотвращении или расследовании терактов.
Чтобы государственные органы понимали, с кем они имеют дело, и знали, куда направлять свои запросы, организаторы распространения информации обязаны уведомить Роскомнадзор о начале своей деятельности. То есть предоставить определенный набор контактных сведений. Всего пять идентификаторов: страна регистрации, юридический адрес, доменное имя, почтовый и электронный адреса компании и хостинг-провайдера, а также общее описание функций сервиса. Эти данные вносятся в соответствующий реестр, — рассказал Иванов.
Впрочем, Иванов подчеркнул, что саму переписку по закону они читать не смогут, речь идёт лишь о факте приёма и передачи сообщений. Иванов также порассуждал о моральном выборе Дурова в абстрактной ситуации с террористами:
Анонимность мессенджера и абсолютная конфиденциальность коммуникаций внутри него (в том числе за счет использования оконечного шифрования в «секретных» чатах) — та «фишка», вокруг которой Telegram построил всю свою маркетинговую кампанию. Это основа репутационной идентификации сервиса и лично Павла Дурова. Полагаю, что в публичном поле Павел Валерьевич продолжит транслировать указанную позицию. Однако трудно спрогнозировать, что он будет делать, когда спецслужбы с фактами на руках докажут ему, что с помощью Telegram ведется подготовка террористического акта. Что он выберет — абстрактную ценность сетевой анонимности или жизни конкретных людей?
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