В июне глава Роскомнадзора Александр Жаров попросил основателя Telegram Павла Дурова предоставить лишь данные о компании, которая управляет мессенджером, для внесения в реестр организаторов распространения информации. Глава Роскомнадзора заявил, если это требование не будет исполнено, Telegram заблокируют в течение нескольких дней.

В результате мессенджер был внесен в реестр, однако Дуров заявил, что противоречие между политикой конфиденциальности Telegram («ни байта личных данных третьим лицам») и законами РФ о слежке не исчезло. «Мы не будем делать исключений из наших принципов ради сохранения доли рынка в отдельных странах», — добавил основатель мессенджера.

6 июля «Российская газета» опубликовала интервью с заместителем руководителя Роскомнадзора Олегом Ивановым, в котором он напомнил о возможном развитии событий, об обязанностях организатора распространения информации и о том, что, кроме данных о компании, власти будут также требовать данные о пользователях.

…он обязан обеспечить хранение информации о действиях пользователей в течение полугода. И предоставить эти сведения по запросу правоохранительных органов при осуществлении ими оперативно-разыскной деятельности. Прежде всего при предотвращении или расследовании терактов. Чтобы государственные органы понимали, с кем они имеют дело, и знали, куда направлять свои запросы, организаторы распространения информации обязаны уведомить Роскомнадзор о начале своей деятельности. То есть предоставить определенный набор контактных сведений. Всего пять идентификаторов: страна регистрации, юридический адрес, доменное имя, почтовый и электронный адреса компании и хостинг-провайдера, а также общее описание функций сервиса. Эти данные вносятся в соответствующий реестр, — рассказал Иванов.

Впрочем, Иванов подчеркнул, что саму переписку по закону они читать не смогут, речь идёт лишь о факте приёма и передачи сообщений. Иванов также порассуждал о моральном выборе Дурова в абстрактной ситуации с террористами: