Минкомсвязь сообщила о назначении Николая Подгузова на должность генерального директора «Почты России». На этом посту он сменил Дмитрия Страшнова, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля 2017 года. В начале этой недели стало известно, что контракт Страшнова с «Почтой» не будет продлен.

Официальная причина отставки менеджера не озвучивалась. В ноябре 2016 года Генпрокуратура по итогам проверки сочла незаконной выплату Дмитрию Страшнову премии за 2014 год в размере 95,4 млн рублй и предложила возбудить уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями».

«Почте России» необходим руководитель, обладающий опытом работы и в крупных монополиях, и в банковском сектор. На посту генерального директора «Почты России» Николай Подгузов продолжит изменения, предусмотренные в Стратегии развития ФГУП, которую мы утвердили в 2014 году и положения которой начала реализовывать команда под руководством Дмитрия Страшнова, — сказал глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

Николай Подгузов окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет, В 2000 — 2003 годах работал на разных должностях в Министерстве финансов, С 2012 по 2013 год — заместитель директора департамента экономики и финансов правительства, с сентября 2013 по июль 2017 года — заместитель министра экономического развития.