Дистрибьютор одежды и обуви «Правм» подал иск в Арбитражный суд Московской области о банкротстве ООО «Вайлдберриз», которое занимается развитием онлайн-магазина Wildberries. Об этом говорится в материалах дела. Заседание пройдет 12 сентября. Как сообщает РБК, с начала этого года компания получала 13 исков от контрагентов. В апреле «Прайм» также подавал иск на 136 млн рублей, но суд не рассмотрел дело.

По итогам первого полугодия 2016 года магазин обогнал «Юлмарт» и оказался на первом месте среди интернет-магазинов по онлайн-продажам. Выручка Wildberries от продаж в интернете составила 17,2 млрд рублей. В феврале 2017 года Forbes назвал Wildberries в десятке самых дорогих компаний Рунета. По словам издания, его стоимость оценивалась в $419 млн. В 2016 году — в $665 млн.