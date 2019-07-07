Британская Internet Services Providers Association (ISPAUK) заявила, что разработчики браузера Firefox из Mozilla претендуют на звание «интернет злодея года». Mozilla, возможно, получит этот титул за внедрение в браузер протокола DNS поверх HTTPS (DoH). Нововведение сделает неработоспособными часть принятых в Великобритании техник блокировки доступа на запрещённые сайты (и родительского контроля) уверены провайдеры.