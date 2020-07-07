«Роскосмос» сообщил о задержании Ивана Сафронова, советника своего директора. Его обвиняют по ст. 275 УК РФ «Госизмена» (до 20 лет колонии). Материалы по делу засекречены, суд будет проходить в закрытом режиме.
В госкорпорации утверждают, что обвинения не связаны с работой Сафронова в «Роскосмосе». Советником её руководителя он стал в мае 2020 года, уволившись из «Ведомостей» после встречи редакции с новым главредом Андреем Шмаровым.
С его журналистской деятельностью задержание тоже не связано, заявил пресс-секретарь Путина Песков. В официальном сообщении ФСБ утверждается, что
Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации.
В «Ведомости» Сафронов пришёл в 2019 году из «Коммерсанта», где писал об авиастроении, оборонной промышленности, космической отрасли.
Весной 2019 г. вместе с другими журналистами «Коммерсанта» написал заметку о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Позднее Матвиенко нажаловалась на эту статью владельцу «Коммерсанта» Алишеру Усманову и тот потребовал разобраться с журналистами, рассказывали «Ведомостям» несколько сотрудников редакции. В результате газету покинули практически все сотрудники отдела политики, включая Сафронова. Сама Матвиенко отрицала, что имела какое-то отношение к уходу журналистов «Коммерсанта».
В марте 2019 года он выступил соавтором в «Коммерсанте» статьи «Су-35 укрепят египетскую силу» о возможных поставках российских истребителей в Египет. За публикацию против газеты завели административное дело по обвинению в разглашении гостайны. Статья была удалена «из-за недостаточного фактчекинга»
Отец Ивана Сафронова, тоже Иван, тоже писал в «Коммерсанте» на военно-политические тематики. В 2007 году он погиб, выпав из окна подъезда. Коллеги Сафронова считали его смерть подозрительной -- он готовил публикацию о поставках российского оружия в Сирию через Иран и Белоруссию.
Адвокатом Сафронова стал Олег Елисеев, муж Варвары Карауловой, который защищал её, когда её обвиняли в попытке вступить в ИГИЛ. Адвоката к Сафронову пока не пускают. При задержании у него изъяли медицинскую маску.
Правозащитное объединение «Команда 29» в феврале 2020 года выпустило доклад «История государственной измены, шпионажа и государственной тайны в современной России» с обзором соответствующей судебной статистики и практики за 1997−2017 годы. Нашлось всего одно дело, которое закончилось оправданием. Осуждены были, по разным цифрам, около 100 человек. Путин сообщал, что только в 2017 году была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб. Исследовались только приговоры, так как «достоверной статистики о возбуждении дел нет».
Однако несклонное к оправданию «шпионов» правосудие часто даёт им наказание ниже низшего предела по статье: правозащитники считают, что это указывает на сомнения в виновности.
Защита в таких делах лишена возможности ознакомиться с засекречеными материалами. «Команда 29» насчитала «как минимум 23 дела, в которых принимали участие адвокаты, назначенные государством, либо адвокаты по соглашению, действия которых навредили их подзащитным», 19 дел с попытками фальсификации документов и доказательств
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Интересно, а где подобные дела проходят по-другому и всем желающим дают возможность ознакомиться с материалами дела? В стране розовых пони?
А где написано, что они где-то проходят по-другому?
Заходите с козырей, не стесняйтесь: саудиты журналистов вообще на куски режут и ничо.
за день до этого за шпионаж задержали никому не известного бывшего футболиста, ни один журналюга не высказался в поддержку https://tass.ru/proisshestviya/8894929
Репутация.
Где гарантии, что этот журналист не окажется новым Голуновым?
Только которым занялись более компетентные ФСБ, а не рукожопы из МВД…
Дела всех журналистов надо максимально освещать, чтобы общество было уверено, этот реально английский шпион, наркоман и насильник детей, а не жертва режима.
В нашей стране, где нет места реальной оппозиции, журналист больше чем просто журналист, даже если он всего лишь журнашлюшка.
Журналист как адвокат, подает информацию от какой-то конкретной стороны, ему нельзя взять и просто подбросить наркотики или объявить шпионом.
Зять Мишустина, это почему это за день?
Там же сказано что он (Василенко) сидит с октября 2019 и не брыкается даже.
Мне интересно другое, какой почтой пользовался Сафронов, что к ней так легко получили доступ?
…Коллеги Сафронова считали его смерть подозрительной — он готовил публикацию о поставках российского оружия в Сирию через Иран и Белоруссию…
Что же здесь подозрительного?
«Раздался выстрел, лейтенант упал. Сержант насторожился».
Сын даже не насторожился. И дождался второго выстрела.
Мне интересно другое, какой почтой пользовался Сафронов, что к ней так легко получили доступ?
Планируешь заняться государственной изменой и не хотел бы повторять ошибок?
>Там же сказано что он (Василенко) сидит с октября 2019 и не брыкается даже.
Ну о шпионаже объявили только сейчас, казалось, хотя бы Василий Уткин должен был взбрыкнуться, но нет, он тоже только за Сафронова топит
Заходите с козырей, не стесняйтесь: саудиты журналистов вообще на куски режут
Про это зашёл с козырей, как всегда, Мараховский (на Sponsr). Я платный подписчик, позволю себе процитировать его чеканный текст, надеюсь, он будет не против рекламы:
Интересно пишут «советник директора роскосмоса», и нигде не фигурирует фамилия этого директора.
Нет, почему, в довольно многих новостях пишут про Рогозина.
>Сын даже не насторожился. И дождался второго выстрела.
Настоящие патриоты они такие, не боятся выстрелов со стороны продажных чинуш.
Есть отличная иллюстрация к словам Мараховского:
«себя он обычно любит воображать в схеме «поэт и государь» или «философ и император» и далее в таком духе — в роли, естественно, поэта и философа)»
А именно:
Ну вообще по тону доклада и использованию кавычек в слове «шпионы» авторы (какая-то очередная ходорковская шарашка) считают что в России всё плохо. Но потом, в конце доклада, приводят справку по «нормальным странам» и внезапно оказывается что там все закрытее чем у нас, включая количество дел. А там где открыто (например, в Германии), оказывается, что в еденицу времени сажают больше. Хотя казалось бы, ну какие в Германии «государственные секреты», за чем там «шпионить»?
наконецто поймался изменщик. А то никто понять не мог — уже лет 6 как в этой Сирии воюют воюют воюют воюют воюют воюют, а все никак.
Шойгу еще года три назад докладывал о колосальных победах. Но както вдург застряло дело.
Оказывается, всему виной был потомственный подозрительный шпион из газеты, онже крупный специалист по космосу. Казалось бы — где космос и где Сирия? Видать лежал по ночам над ж\д насыпью в камуфляже и считал платформы с техникой. После чего передавал агенту Швейку.
В самой сирии утечки быть не может, равно как нету там среди арабцев и агентов (наверно за $20 на каждом базарчике там тебе все наисекретнейшие сведения расскажут в лучшем виде). Но чехи не ищут простых путей. Идут в обход. Доверия к сведениям журналиста болььше, чем ко всем 100500 арабцам, которые любые секреты мгновенно продадут, а равно космическим и авиасредствам разведок (там даже и облачности нет, обнаблюдайся).
Разумется, тутже пикеты, Собчак прискакала, убогие попытки както раздуть сию слабую, никому неинтересную новость.
И так кажный год летом. Журналист невинный, какбы хайп, какбы чтото надо при отсутствии новостей както забить ленту хоть какойто чушью. Путь даже высосаной из двацатьпервого пальца.
Не знаю, кто там щас на пиаре, но очевидно, что какогоото полного бездаря взяли. Видно по знакомству как обычно.
Для того, чтобы передавать секрет и гос тайну, ее нужно для начала узнать, а потом еще и подписать бумажку соответственно о неразглашении. Что может знать журналист о гос тайнах? Откуда, кто разболтал?
конечно, данная спецоперация по своей реализации, а главное — по убогости задумки, уже полную деградацию отражает.
Простой проверочный вопрос: если все эти чехошпионы верили данным журнализда, то зачем его разоблачать? Чтобы што? Шпион, работающий под контролем — золотой человек. Любую дезу через него можно сливать. Либо чтто впарить в нужное время точечно.
С него надо пылинки сдувать и оберегать. Такой доверенный канал.
Но тут размахнулись пиартехнлоги. Журналист — както малокошерно, пришлос прям в разгар пандемии (!) выдвинуть его на хоть какуюто громкую позицию в какойто там известной конторе (в разгар пандемии журналисту Рогозину понадобился советник по журналистике).
Наняли, приняли, оформили — совсем другое дело, советник роскомоса это не хрен собачий, можно выпуклое дельце попытаться состряпать. Тут тебе все в одном флаконе: космос, сирия, мутный папаша, собчак, журналист, блаблабла.
И что характерно — идиот типо И.С. на такую шнягу всерьез ведется, обсуждает, приводит какието «платные аналитические писания».
Я таки думал эти годы, что он дурака валяет, косит под идиота. Для работы с массами хомячков. Но оказался и на самом деле просто дурак банально.
Для того, чтобы передавать секрет и гос тайну, ее нужно для начала узнать, а потом еще и подписать бумажку соответственно о неразглашении.
Да-да, все шпионы и их пособники так и делают. Регистрируются, подписывают NDA. И уж потом.
Может, почитать сперва текст выше про журналиста Зорге и певицу Мату Хари, а только потом фигачить очень ценные каменты?
Какие документы о неразглашении подписывал у японцев журналист Зорге? Может, Абель подписывал? Нет, наверно, Судоплатов сразу за всех договор заключил.
Папу за исполнение редакционных заданий вообще грохнули (и понятно, почему) — так они втянули сыночка-лоха делать ровно то же самое. Заполнить вакансию смертника.
Теперь его сажают. Времена помягчели.
Но план по антироссийским публикациям и «расследованиям» на грани государственной измены в Ъ — выполняется.