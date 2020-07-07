«Роскосмос» сообщил о задержании Ивана Сафронова, советника своего директора. Его обвиняют по ст. 275 УК РФ «Госизмена» (до 20 лет колонии). Материалы по делу засекречены, суд будет проходить в закрытом режиме.

В госкорпорации утверждают, что обвинения не связаны с работой Сафронова в «Роскосмосе». Советником её руководителя он стал в мае 2020 года, уволившись из «Ведомостей» после встречи редакции с новым главредом Андреем Шмаровым.

С его журналистской деятельностью задержание тоже не связано, заявил пресс-секретарь Путина Песков. В официальном сообщении ФСБ утверждается, что

Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации.

В «Ведомости» Сафронов пришёл в 2019 году из «Коммерсанта», где писал об авиастроении, оборонной промышленности, космической отрасли.

Весной 2019 г. вместе с другими журналистами «Коммерсанта» написал заметку о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Позднее Матвиенко нажаловалась на эту статью владельцу «Коммерсанта» Алишеру Усманову и тот потребовал разобраться с журналистами, рассказывали «Ведомостям» несколько сотрудников редакции. В результате газету покинули практически все сотрудники отдела политики, включая Сафронова. Сама Матвиенко отрицала, что имела какое-то отношение к уходу журналистов «Коммерсанта».

В марте 2019 года он выступил соавтором в «Коммерсанте» статьи «Су-35 укрепят египетскую силу» о возможных поставках российских истребителей в Египет. За публикацию против газеты завели административное дело по обвинению в разглашении гостайны. Статья была удалена «из-за недостаточного фактчекинга»

Отец Ивана Сафронова, тоже Иван, тоже писал в «Коммерсанте» на военно-политические тематики. В 2007 году он погиб, выпав из окна подъезда. Коллеги Сафронова считали его смерть подозрительной -- он готовил публикацию о поставках российского оружия в Сирию через Иран и Белоруссию.

Адвокатом Сафронова стал Олег Елисеев, муж Варвары Карауловой, который защищал её, когда её обвиняли в попытке вступить в ИГИЛ. Адвоката к Сафронову пока не пускают. При задержании у него изъяли медицинскую маску.

Правозащитное объединение «Команда 29» в феврале 2020 года выпустило доклад «История государственной измены, шпионажа и государственной тайны в современной России» с обзором соответствующей судебной статистики и практики за 1997−2017 годы. Нашлось всего одно дело, которое закончилось оправданием. Осуждены были, по разным цифрам, около 100 человек. Путин сообщал, что только в 2017 году была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб. Исследовались только приговоры, так как «достоверной статистики о возбуждении дел нет».

Однако несклонное к оправданию «шпионов» правосудие часто даёт им наказание ниже низшего предела по статье: правозащитники считают, что это указывает на сомнения в виновности.

Защита в таких делах лишена возможности ознакомиться с засекречеными материалами. «Команда 29» насчитала «как минимум 23 дела, в которых принимали участие адвокаты, назначенные государством, либо адвокаты по соглашению, действия которых навредили их подзащитным», 19 дел с попытками фальсификации документов и доказательств