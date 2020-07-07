ФСБ обвиняет бывшего журналиста «Ведомостей» в госизмене и работе на НАТО


«Роскосмос» сообщил о задержании Ивана Сафронова, советника своего директора. Его обвиняют по ст. 275 УК РФ «Госизмена» (до 20 лет колонии). Материалы по делу засекречены, суд будет проходить в закрытом режиме.

В госкорпорации утверждают, что обвинения не связаны с работой Сафронова в «Роскосмосе». Советником её руководителя он стал в мае 2020 года, уволившись из «Ведомостей» после встречи редакции с новым главредом Андреем Шмаровым.

С его журналистской деятельностью задержание тоже не связано, заявил пресс-секретарь Путина Песков. В официальном сообщении ФСБ утверждается, что

Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации.

В «Ведомости» Сафронов пришёл в 2019 году из «Коммерсанта», где писал об авиастроении, оборонной промышленности, космической отрасли.

Весной 2019 г. вместе с другими журналистами «Коммерсанта» написал заметку о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Позднее Матвиенко нажаловалась на эту статью владельцу «Коммерсанта» Алишеру Усманову и тот потребовал разобраться с журналистами, рассказывали «Ведомостям» несколько сотрудников редакции. В результате газету покинули практически все сотрудники отдела политики, включая Сафронова. Сама Матвиенко отрицала, что имела какое-то отношение к уходу журналистов «Коммерсанта».

В марте 2019 года он выступил соавтором в «Коммерсанте» статьи «Су-35 укрепят египетскую силу» о возможных поставках российских истребителей в Египет. За публикацию против газеты завели административное дело по обвинению в разглашении гостайны. Статья была удалена «из-за недостаточного фактчекинга»

Отец Ивана Сафронова, тоже Иван, тоже писал в «Коммерсанте» на военно-политические тематики. В 2007 году он погиб, выпав из окна подъезда. Коллеги Сафронова считали его смерть подозрительной -- он готовил публикацию о поставках российского оружия в Сирию через Иран и Белоруссию.

Адвокатом Сафронова стал Олег Елисеев, муж Варвары Карауловой, который защищал её, когда её обвиняли в попытке вступить в ИГИЛ. Адвоката к Сафронову пока не пускают. При задержании у него изъяли медицинскую маску.

Правозащитное объединение «Команда 29» в феврале 2020 года выпустило доклад «История государственной измены, шпионажа и государственной тайны в современной России» с обзором соответствующей судебной статистики и практики за 1997−2017 годы. Нашлось всего одно дело, которое закончилось оправданием. Осуждены были, по разным цифрам, около 100 человек. Путин сообщал, что только в 2017 году была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб. Исследовались только приговоры, так как «достоверной статистики о возбуждении дел нет».

Однако несклонное к оправданию «шпионов» правосудие часто даёт им наказание ниже низшего предела по статье: правозащитники считают, что это указывает на сомнения в виновности.

Защита в таких делах лишена возможности ознакомиться с засекречеными материалами. «Команда 29» насчитала «как минимум 23 дела, в которых принимали участие адвокаты, назначенные государством, либо адвокаты по соглашению, действия которых навредили их подзащитным», 19 дел с попытками фальсификации документов и доказательств

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    ifp5

    Интересно, а где подобные дела проходят по-другому и всем желающим дают возможность ознакомиться с материалами дела? В стране розовых пони?

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Репутация.
    Где гарантии, что этот журналист не окажется новым Голуновым?
    Только которым занялись более компетентные ФСБ, а не рукожопы из МВД…

    Дела всех журналистов надо максимально освещать, чтобы общество было уверено, этот реально английский шпион, наркоман и насильник детей, а не жертва режима.

    В нашей стране, где нет места реальной оппозиции, журналист больше чем просто журналист, даже если он всего лишь журнашлюшка.
    Журналист как адвокат, подает информацию от какой-то конкретной стороны, ему нельзя взять и просто подбросить наркотики или объявить шпионом.

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    Buratin > Зять Мишустина контекст

    Зять Мишустина, это почему это за день?
    Там же сказано что он (Василенко) сидит с октября 2019 и не брыкается даже.

    Мне интересно другое, какой почтой пользовался Сафронов, что к ней так легко получили доступ?

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    Игорь Ашманов Сам себе компания

    …Коллеги Сафронова считали его смерть подозрительной — он готовил публикацию о поставках российского оружия в Сирию через Иран и Белоруссию…

    Что же здесь подозрительного?
    «Раздался выстрел, лейтенант упал. Сержант насторожился».

    Сын даже не насторожился. И дождался второго выстрела.

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    Зять Мишустина > Buratin контекст

    >Там же сказано что он (Василенко) сидит с октября 2019 и не брыкается даже.

    Ну о шпионаже объявили только сейчас, казалось, хотя бы Василий Уткин должен был взбрыкнуться, но нет, он тоже только за Сафронова топит

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    Игорь Ашманов > whocares контекст

    Заходите с козырей, не стесняйтесь: саудиты журналистов вообще на куски режут

    Про это зашёл с козырей, как всегда, Мараховский (на Sponsr). Я платный подписчик, позволю себе процитировать его чеканный текст, надеюсь, он будет не против рекламы:

    Marahovsky

      Вольтер и Мата Хари дискутируют о российской элите

    Сегодня, ув. друзья, для нас нет ничего актуальней дикаря, воспитанного канадцами.

    Лучший способ подтвердить свои подозрения, что какие-либо люди являются духовной элитой и носителями свободы — это проследить за их реакциями и эмоциональным поведением в течение длительного времени.

    Если на модные раздражители, не касающиеся напрямую каждого из них, эти граждане реагируют вразнобой — значит, вы ошиблись, они не элита и не носители свободы.

    Если же вы обнаружите, что несколько сотен или тысяч разных людей реагируют на протяжении лет совершенно одинаково на события и явления, не касающиеся их напрямую, причём одинаковые реакции у них наступают не одновременно и спонтанно, а распространяются между ними как своего рода обязательный пароль дня — будьте уверены: перед вами хорошо свалявшаяся элита свободных людей.

    Сейчас мы можем, как под мастерски отрегулированным микроскопом с хорошей подсветкой, наблюдать ярко полыхающий среди общественности медиакласс. Общая реакция на события последних недель подкрашивает его как химический маркер.

    Он дружно именовал совершённое известным актёром пьяное преступление «ДТП с артистом» или «трагедией артиста».

    Он куда более дружно отбивал у государства известного среди себя театрального режиссёра, устроившего обналичку (в результате которой, говорили мне, годовые расходы небольшого театра на бумагу для принтера по документам в несколько раз превышали расходы Министерства культуры).

    Затем медиакласс успел страшно взвыть по поводу смелой журналистки, получившей штраф за сочувственно-радостное «государство довело и получило ответочку», сказанное о террористе, собиравшемся убить несколько чьих-то жён, мужей, отцов и детей по принципу принадлежности к госслужащим.

    И, ещё не остыв от неё — медиакласс выкатил дружный и куда более сильный вопль по поводу своего (формально бывшего) участника, ставшего чиновником и обвиняемого в шпионаже в пользу Чехии.

    Маленькое отступление
    Некоторые из этих людей утверждают, что шпионить в пользу Чехии вообще несерьёзно — просто потому, что Чехия маленькая страна. Если я верно понимаю их логику, то секреты, добытые маленькой страной НАТО, не могут быть большими. Также эти люди полагают, что шпионить в пользу Чехии их товарищ никак не мог, поскольку он не обладал по должности доступом к гостайне (на этом месте с печалью посмотрели с того света журналист Зорге, танцовщица Хари и художник Абель). Наконец, эти люди утверждают, что их товарищ никак не мог работать на противника потому, что он сын офицера (на этом месте из преисподней с интересом поднял глаза генерал и кавалер двух орденов Красного Знамени Власов).
    Конец маленького отступления

    Разумеется, все аргументы, которые прозвучат сейчас от данного сообщества, в действительности будут (в который уже раз) сводиться к требованию не применять нормы закона к его представителю на том основании, что медиакласс является классом особым, не подлежащим общегосударственным нормам.

    И вот тут начинается интересное.

    Чуть больше века назад в Первой мировой войне погиб (довольно, увы, молодым) французский историк Огюстен Кошен, изучавший революцию и отличавшийся интересными идеями. У нас эти идеи известны в основном в пересказе знаменитого математика, служившего у просвещённой публики в 90-е, кажется, одним из пугал «русского национализма» — И. Шафаревича.

    Если коротко, то внутри хорошо развитого общества с высокой вероятностью вызревает некоторый «круг людей, сложившийся в философских обществах и академиях, масонских ложах, клубах и секциях», превращающийся в своего рода малый народ внутри большого. Характерными особенностями этого малого народа Кошен называл:

    — наличие собственного, изолированного духовного и идейного мира — который нередко создаётся вообще по принципу отрицания мира внешнего (забавный с нашей нынешней точки зрения факт: в 1980-е, когда писали Шафаревич и его противники, малый народ советского небыдла отстраивался от большинства в том числе своей религиозностью. «Религия перестала быть приметой народа. Она стала приметой элиты», с гордостью сообщает в своём эссе один из диссидентов тех лет. Сегодня, спустя сорок лет, ситуация зеркальная: приметой «элиты», то есть малого народа российского медиакласса, является отрицание народной религиозности);

    — Очень небанальные взаимоотношения с реальностью («Если в обычном мире все проверяется опытом, то здесь решает общее мнение. Реально то, что считают другие, истинно то, что они говорят, хорошо то, что они одобряют. Обычный порядок обращается: доктрина становится причиной, а не следствием жизни»).

    Этот малый народ, как легко заметить, не тождественен условному Начальству. Он — как бы антиначальство, его неотрывная тень, его негатив и в то же время его ближайшая обслуга (себя он обычно любит воображать в схеме «поэт и государь» или «философ и император» и далее в таком духе — в роли, естественно, поэта и философа).

    Так вот.

    Идеалом этих людей перед французской революцией не зря стал некий «благородный дикарь» (см. француза-гурона из вольтеровского «Простодушного»): человек, не принадлежащий большому миру с его традициями, не понимающий и отрицающий его опыт — тем самым его как бы высмеивает и поднимается над ним. И чем хуже дикарь понимает окружающий большой мир — тем выше его статус внутри избранного сообщества.

    Это, согласимся, прекрасное наблюдение.

    А теперь главный вопрос: что могло заставить этот «малый народ» вообще возникнуть? Почему он столь яростно отстаивает при любой погоде свою инаковость (а свою «отличность», «выдернутость из массы» малый народ безусловно считает своей главной ценностью)?

    У меня, ув. друзья, есть только одна версия — отличающаяся похвальной банальностью. Этот малый народ (я зову его применительно к нашей эпохе медиаклассом — но он, в сущности, был медиаклассом и во времена Вольтера) образовывается изначально вокруг страха.

    Страх людей, ощущающих свою недостаточную конкурентность в мире обычной грубоватой меритократии — заставляет их изобретать себе отдельность как убежище. Разумеется, внутри себя они образуют ровно ту же, порой даже пародийно жестокую, пирамиду — но для начала, в первую голову, они нуждаются в непрерывной манифестации своей отдельности.

    Поэтому они в принципе находятся в состоянии бесконечной переклички.

    Таким образом, цель обязательных диких воплей «не троньте наших» для медиакласса — не только и даже не столько в том, чтобы действительно отбить своих.

    Эти вопли — непрерывно посылаемый в концы медиакласса нервный импульс внутренней дисциплины: все ли на месте, все ли тут, все ли достаточно противостоят Большому Миру.

    По понятным причинам сейчас, после известной проигранной кампании, медиакласс очень нуждается в собранности и единстве.

    Поэтому крик будет стоять до седых облаков.

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    Dima

    Интересно пишут «советник директора роскосмоса», и нигде не фигурирует фамилия этого директора.

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    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Есть отличная иллюстрация к словам Мараховского:
    «себя он обычно любит воображать в схеме «поэт и государь» или «философ и император» и далее в таком духе — в роли, естественно, поэта и философа)»

    А именно:

    Ефремов отметил: «Где я и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит — нас, людей искусства, деятелей кино. Ведь все мы помним, в каком упадке была культура раньше», — заявил актер.

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    ifp5 > Альтер Эго контекст

    Ну вообще по тону доклада и использованию кавычек в слове «шпионы» авторы (какая-то очередная ходорковская шарашка) считают что в России всё плохо. Но потом, в конце доклада, приводят справку по «нормальным странам» и внезапно оказывается что там все закрытее чем у нас, включая количество дел. А там где открыто (например, в Германии), оказывается, что в еденицу времени сажают больше. Хотя казалось бы, ну какие в Германии «государственные секреты», за чем там «шпионить»?

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    Джигсо

    наконецто поймался изменщик. А то никто понять не мог — уже лет 6 как в этой Сирии воюют воюют воюют воюют воюют воюют, а все никак.
    Шойгу еще года три назад докладывал о колосальных победах. Но както вдург застряло дело.
    Оказывается, всему виной был потомственный подозрительный шпион из газеты, онже крупный специалист по космосу. Казалось бы — где космос и где Сирия? Видать лежал по ночам над ж\д насыпью в камуфляже и считал платформы с техникой. После чего передавал агенту Швейку.
    В самой сирии утечки быть не может, равно как нету там среди арабцев и агентов (наверно за $20 на каждом базарчике там тебе все наисекретнейшие сведения расскажут в лучшем виде). Но чехи не ищут простых путей. Идут в обход. Доверия к сведениям журналиста болььше, чем ко всем 100500 арабцам, которые любые секреты мгновенно продадут, а равно космическим и авиасредствам разведок (там даже и облачности нет, обнаблюдайся).
    Разумется, тутже пикеты, Собчак прискакала, убогие попытки както раздуть сию слабую, никому неинтересную новость.
    И так кажный год летом. Журналист невинный, какбы хайп, какбы чтото надо при отсутствии новостей както забить ленту хоть какойто чушью. Путь даже высосаной из двацатьпервого пальца.
    Не знаю, кто там щас на пиаре, но очевидно, что какогоото полного бездаря взяли. Видно по знакомству как обычно.

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    Dima

    Для того, чтобы передавать секрет и гос тайну, ее нужно для начала узнать, а потом еще и подписать бумажку соответственно о неразглашении. Что может знать журналист о гос тайнах? Откуда, кто разболтал?

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    Джигсо

    конечно, данная спецоперация по своей реализации, а главное — по убогости задумки, уже полную деградацию отражает.
    Простой проверочный вопрос: если все эти чехошпионы верили данным журнализда, то зачем его разоблачать? Чтобы што? Шпион, работающий под контролем — золотой человек. Любую дезу через него можно сливать. Либо чтто впарить в нужное время точечно.
    С него надо пылинки сдувать и оберегать. Такой доверенный канал.
    Но тут размахнулись пиартехнлоги. Журналист — както малокошерно, пришлос прям в разгар пандемии (!) выдвинуть его на хоть какуюто громкую позицию в какойто там известной конторе (в разгар пандемии журналисту Рогозину понадобился советник по журналистике).
    Наняли, приняли, оформили — совсем другое дело, советник роскомоса это не хрен собачий, можно выпуклое дельце попытаться состряпать. Тут тебе все в одном флаконе: космос, сирия, мутный папаша, собчак, журналист, блаблабла.
    И что характерно — идиот типо И.С. на такую шнягу всерьез ведется, обсуждает, приводит какието «платные аналитические писания».
    Я таки думал эти годы, что он дурака валяет, косит под идиота. Для работы с массами хомячков. Но оказался и на самом деле просто дурак банально.

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    Игорь Ашманов > Dima контекст

    Для того, чтобы передавать секрет и гос тайну, ее нужно для начала узнать, а потом еще и подписать бумажку соответственно о неразглашении.

    Да-да, все шпионы и их пособники так и делают. Регистрируются, подписывают NDA. И уж потом.

    Может, почитать сперва текст выше про журналиста Зорге и певицу Мату Хари, а только потом фигачить очень ценные каменты?

    Какие документы о неразглашении подписывал у японцев журналист Зорге? Может, Абель подписывал? Нет, наверно, Судоплатов сразу за всех договор заключил.

    p. s. Вообще красавцы тут, конечно, наниматели из Коммерса.
    Папу за исполнение редакционных заданий вообще грохнули (и понятно, почему) — так они втянули сыночка-лоха делать ровно то же самое. Заполнить вакансию смертника.
    Теперь его сажают. Времена помягчели.
    Но план по антироссийским публикациям и «расследованиям» на грани государственной измены в Ъ — выполняется.

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