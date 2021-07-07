Вакансии редакторов быстрых ответов в Яндекс заметили журналисты «Октагона» и вспомнили, что раньше Яндекс принципиально настаивал на алгоритмическом формировании результатов выдачи.

Яндекс стремится к тому, чтобы люди как можно быстрее находили нужную информацию в поиске. Так, для некоторых запросов алгоритмы выводят быстрые ответы — текстовые блоки, которые отображаются прямо над результатами поиска. Они дают пользователю максимально короткую и исчерпывающую информацию.

Мы активно развиваем этот формат, поэтому ищем авторов, которые будут писать быстрые ответы.

В частности, Яндексу нужны финансовый редактор и юридический редактор. Обоим придётся:

— писать тексты в коротких форматах, соблюдая ограничения по количеству символов;

- собирать информацию из достоверных источников, а если их недостаточно — связываться с экспертом;

- определять по короткому поисковому запросу, какая информация нужна пользователю.

Финансовое или, соответственно, юридическое образование не требуется, хотя и будет плюсом, достаточно опыта работы «в маркетинге и PR финансовой (юридической) компании или отраслевом СМИ». Работа удалённая, график гибкий, оплата сдельная. Чтобы претендовать на вакансию, надо пройти тест по русскому языку и «выполнить творческое домашнее задание».

Яндекс всегда подчеркивал, что люди не участвуют «вручную» в формировании поисковой выдачи — это помогало избегать обвинений в политических пристрастиях или нарушении закона. В 2017 году Яндекс выиграл суд по иску по поводу ссылок на пиратский контент в выдаче. Суд и апелляционный суд сочли, что «результаты поиска по каждому запросу конечного пользователя формируются полностью автоматически и представляют собой список ссылок, указывающих, по каким сетевым адресам в Интернете в текущий момент времени согласно данным индексирования, имеющимся в базе данных поисковой системы, может присутствовать информация, релевантная заданному пользователем запросу. Ознакомление с информацией (доступ к ней) осуществляется пользователями непосредственно на указанных сайтах, а не на сайтах поисковых систем, при этом они имеют доступ к той или иной информации независимо от того, проиндексирована она или нет соответствующей поисковой системой». Но в последние годы выдачу поиска невозможно свести к списку ссылок, а поисковики законодательно обязали удалять линки на пиратский контент, на информацию по «праву о забвении», на клевету и неверные сведения.

Быстрые ответы существуют с 2018 года и помогают пользователю сжато получить нужную информацию без перехода на сайты. Раньше карточки формировались автоматически. У Google аналогичная функция называется featured snippent, и по Сети распространены целые подборки ответов, взятых с пародийных сайтов, со страниц с фейковой информацией, из неэтичных или неактуальных текстов, из «вредных советов» и так далее. Ручная генерация ответов очевидно порождает меньше рисков.