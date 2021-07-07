Популярный американский сервис доставки еды Grubhub договорился с Яндексом о том, что некоторые заказы на территорию студенческих городков при американских университетах и колледжах будут доставлять роботы-курьеры, они же Роверы Яндекса. Доставка заработает с началом учебного года осенью.

«Когда мы задумались о доставке роботами, то сформулировали два главных требования к партнёру, — говорит директор Grubhub по стратегическим партнёрствам Шон Ир. — Во-первых, это должна быть компания с передовыми технологиями. Во-вторых, у неё должно быть достаточно опыта и ресурсов, чтобы масштабировать своё решение. Яндекс подошёл нам по обоим критериям. Благодаря сотрудничеству с Яндексом мы сможем предложить колледжам и университетам ещё более высокий уровень обслуживания». Роверы станут частью платформы, которую Grubhub разработал специально для университетских кампусов. Она создана с учётом нужд их обитателей — например, заказанную еду можно оплатить студенческой или преподавательской картой. С роботами-курьерами можно будет взаимодействовать через приложение Grubhub. Например, когда Ровер с заказом приблизится к месту назначения, человек получит пуш-сообщение, а в приложении появится кнопка «Открыть крышку». Роботы-курьеры созданы на основе тех же технологий, что и беспилотные автомобили Яндекса. Они могут работать днём и ночью, в дождь и снег. Роверы ездят по тротуарам, а для пересечения автомобильных дорог используют регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы. За последние полгода роботы привезли тысячи заказов из сервисов Яндекс.Еда и Яндекс.Лавка. С апреля 2021 года они также доставляют заказы из ресторанов в городе Энн-Арбор в штате Мичиган.

В этом году «десятки» роботов Яндекса появятся в «некоторых» из 250 кампусов, которые обслуживает Grubhub. Преимуществом роверов является то, что они ездят по пешеходным дорожкам и добираются туда, куда нельзя проехать на машине. Студгородки «отличаются запутанным внутренним устройством и имеют сложную схему движения», напомнил вице-президент GrubHub.

На днях стало известно, что в Москве, МО, Татарстане и Краснодарском крае начнут работать беспилотные такси Яндекса. В «ближайшее время» такси начнут ездить внутри регуляторной песочницы в Москве, чуть позже в других регионах.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, технология практически готова к тиражированию. Сейчас основная задача министерств и Правительства — разработать и утвердить «дорожную карту» для практического применения этой технологии. Министр также отметил, что необходимо решить, как будет обеспечиваться безопасность, как оценивать качество услуг, как будет происходить сертификация и т. д. Данные вопросы обсуждались 3 июля 2021 г. на мероприятии, посвященном реализации программ экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых инноваций.

Когда будут внесены узаконивающие беспилотники поправки в ПДД, пока неизвестно. Их тестирование в отдельных районах на первом этапе «вручную» согласуют с МВД и ГИБДД. Оно станет возможно именно благодаря экспериментальному правовому режиму, допускающему работу инновационных сервисов, не вмещающихся в правовое поле.

Беспилотное такси Яндекса работает с 2018 года в казанском Иннополисе, в США у компании есть офис, специализирующийся на беспилотниках, на выставке в Лас-Вегасе технология от Яндекса снискала признание, пандемия помешала достичь признания в Детройте.

Осенью 2020 года направление беспилотных автомобилей было выделено из «Яндекс.Такси» в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG), Яндекс объявил о намерении проинвестировать в ее развитие $100 млн.

Артем Фокин, директор по развитию бизнеса «Яндекс беспилотные технологии»: «Мы во-первых, конечно же, рассчитываем, что в ближайшей перспективе в каких-то районах Москвы сможем оказывать услуги беспилотного такси в таком же формате, в каком они работали в Иннополисе, только нам будет разрешено делать это на коммерческой основе, что мы собираемся сделать. Я подчеркну, мы хотим это сделать не для того, чтобы заработать какую-то копеечку. Основная идея коммерческой основы для разработки технологий заключается в том, что только коммерческий сервис позволит понять, насколько он нравится людям. Потому что бесплатным сервисом будут пользоваться даже в том случае, если он не очень хорош, но если мы начинаем предоставлять сервис на коммерческой основе и люди им пользуются, мы понимаем, что уровень технологической готовности и комфорта соответствует ожиданиям потенциального клиента.»