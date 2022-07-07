Group-IB, работающая в сфере кибербезопасности, отделяет российские активы от международного бизнеса. Для работы в России и СНГ создана новая полностью автономная структура, управление которой передано локальному менеджменту. Под управлением глобальной штаб-квартиры Group-IB Global Private Ltd (Сингапур), как и прежде, находятся Центры исследования киберугроз в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Российская выручка компании будет полностью расходоваться на развитие локального бизнеса. В течение полугода также будет изменена структура собственности и состав акционеров в глобальных и локальных активах.

Правда кому принадлежит Group-IB сейчас и кому она будет принадлежать после сделки неизвестно. В сентябре 2021 года Лефортовский райсуд Москвы арестовал основателя и гендиректора Group-IB Илью Сачкова по обвинению с госизмене. Управление компанией с сентября 2021 года перешло к его партнеру — Дмитрию Волкову. Разделение бизнеса — логичная стратегия в текущей геополитической ситуации, которая позволяет снизить риски и при этом продолжать развивать и российское, и международное направление, считает независимый эксперт по кибербезопасности Алексей Лукацкий: «Схожим образом ведет себя одна международная компания по сетевой безопасности, которая имеет две штаб-квартиры — в США и Израиле, и использует ту, которая лучше подходит под задачу. Например, в России она выступает не как американская, а как израильская, что позволяет ей обходить санкции».