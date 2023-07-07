По словам собеседника «Коммерсант» на рынке электроники, группа Yadro (входит в «ИКС-Холдинг») планирует вслед за планшетами, которые выпускает под брендом Kvadra, вывести на российский рынок собственные смартфоны. Источник считает, что Yadro не пойдет по пути крупноузловой сборки из китайских компонентов, а организует производство, в том числе с применением российских печатных плат. Выпуск устройств, по его данным, может начаться в конце 2024 года. На HH.ru Yadro опубликовала вакансию Product Owner, которому предстоит заняться разработкой стратегии позиционирования продуктов, созданием «дорожной карты» по выводу их на рынок и т. д. В описании вакансии не указано, что речь идет о смартфонах, но обязательным условием названа работа в роли Product Manager от трех лет по направлению разработки ПК, планшетов, ноутбуков, мобильных устройств или других высокотехнологичных программно-аппаратных комплексов. В Yadro отказались от комментариев.

Сейчас Yadro выпускает клиентские устройства под брендом Kvadra (ООО «Ядро клиентские системы»). В линейке есть моноблок, ноутбук и ПК. В конце мая компания представила планшет Kvadra_T на Kvadra OS (разработана на базе Android Open Source Project AOSP). Текущая версия планшета работает на ARM-процессоре, в дальнейшем компания планирует выпускать их на RISC-V чипах, писал РБК. У Yadro есть техническая возможность начать разработку и выпуск собственных смартфонов, считает советник директора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Дмитрий Алтухов. По его мнению, компания может производить смартфоны как самостоятельно, так и воспользоваться ODM (original design manufacturer) производством GS Group (в конце июня компания заявила, что расширяет ODM-производство и запускает направление разработки смартфонов и вычислительной техники). Но даже в этом случае, говорит господин Алтухов, цена конечного устройства будет выше китайских аналогов.