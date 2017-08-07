Вице-президент «Ростелекома» Алексей Басов оставил свой пост 1 августа, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании. В компании утверждают, что Басов продолжит выполнять ряд проектов в «Ростелекоме», но сосредоточится на проектах вне компании. Источник газеты говорит, что часть полномочий передали новому вице-президенту Борису Глазкову. Также с конца июня вице-президентом компании стал Александр Айвазов, который занялся партнёрствами с инновационными компаниями и разработкой цифровых сервисов, что раньше делал Басов. Другие источники газеты утверждают, что Басов должен выйти на работу в структурах Российской венчурной компании (РВК), вероятно в одном из венчурных фондов.

В «Ростелекоме» Басов отвечал за инвестиционное направление компании. Созданный при его участии «КоммИТ Кэпитал» в 2015 году сейчас имеет в портфеле шесть компаний. По итогам 2016 года совокупная выручка портфельных проектов фонда выросла более чем в восемь раз и перевалила за 1 млрд рублей. Басов также занимался частными инвестициями: ему принадлежат доли в стартапе Unim, который занимается диагностикой онкологических заболеваний Unim, платформе интернет-рекламы Rollad, а также в изданиях Roem.ru и Firrma.

Басов пришёл в «Ростелеком» в марте 2013 года с поста вице-президента Mail.ru Group. В госкомпании он также отвечал за создание интернет-поисковика «Спутник», запущенного в 2014 году. Источник газеты утверждает, что уход Басова связан с назначением Михаила Осеевского новым президентом компании. Якобы предыдущий президент Сергей Калугин звал Басова заниматься «Спутником», но проект был признан неудачным и при Осеевском было решено, что Басову следует уйти. Причём в «Ростелекоме» не отказываются от развития «Спутника»: Осеевский говорил, что поисковик и разработанный той же командой браузер «может быть использован для решения целого ряда задач в интересах государства», а речи о конкуренции с другими более популярными системами не идёт.