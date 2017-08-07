В приложении Яндекс.Здоровье появился раздел «Лекарства»: в нём можно найти подробные описания препаратов, узнать их стоимость и наличие и заказать получение товара в одной аптеке, говорится в сообщении российской интернет-компании. Партнёром Яндекс.Здоровья выступает компания «Протек», бронирование товаров происходит через её сервис «ЗдравСити», объединяющий 14 тысяч аптек по всей стране. У конкурентов из Здоровья@Mail.Ru «Заказ лекарств» появился 4 года назад, летом 2013 года. Как и в проекте «Яндекса», привычный сервис Mail.Ru доставляет препараты в выбранную покупателем аптеку.

«Иногда лекарства приходится искать по всему городу — и чем больше нужно, тем ниже вероятность, что удастся купить их в одной аптеке. Яндекс.Здоровье решает эту проблему: с его помощью можно найти лекарства и заказать в ту аптеку, где вам проще их забрать», — говорит Григорий Бакунов, руководитель сервиса Яндекс.Здоровье.

В каталоге Яндекс.Здоровья собрано около 13 тысяч лекарственных препаратов и товаров для красоты и здоровья. Пользователи могут почитать их описание, узнать показания к применению, противопоказания и аналоги. После того как человек добавит лекарства в корзину, приложение покажет ближайшие аптеки, где их можно забрать. Сервис принимает заказы на сумму от 500 рублей.

В ноябре 2016 года Яндекс запустил экспериментальное приложение Яндекс.Здоровье для записи в платные клиники. Приложение работает в Москве и доступно для устройств на iOS и Android. С марта 2017 года сервис также позволяет проконсультироваться по аудио- или видеосвязи с педиатром или терапевтом за фиксированную плату.