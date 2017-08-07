Банк «Открытие» докупил акций Qiwi, следует из его материалов, опубликованных в пятницу на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Банк купил 2,2 млн американских депозитарных акций (ADS) по $17,71, а также 2,2 млн ADS по $18 и 1,1 млн ADS по $19,01 за акцию в трех сделках, заключенных в частном порядке. Всего «Открытие» купив 12,2% акций Qiwi за $99,5 млн.

Представитель «Открытия» подтвердил «Коммерсантъ», что банк приобрел 12,2% акций Qiwi. С учетом покупки этого пакета доля «Открытия» в Qiwi составила 21,05% акций класса Б, а в капитале компании Qiwi — 15,66%.

В начале июня этого года банк «Открытие» объявил о намерении приобрести до 55% акций класса «Б» платежной системы Qiwi за $694,2 млн, но в итоге сделка не состоялась из-за того, что «предложенная цена выкупа предлагала значительную премию к текущей рыночной стоимости акций».

Структуры «Открытия» стали совладельцами Qiwi в 2015 году, когда передали ей систему денежных переводов Contact и процессинговую систему «Рапида» в обмен примерено на 9,3% в капитале компании. Сейчас «Открытию» и его дочкам принадлежало около 8,85% находящихся в обращении ценных бумаг Qiwi.