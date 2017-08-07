Роскомнадзор опубликовал проект приказа о порядке идентификации запрещённых сайтов, сообщила «Роскомсвобода». Общественное обсуждения проекта продлиться до 17 августа 2017 года. Поводом разработки проекта стала свежая редакция закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» — она начнёт работать 1 ноября 2017 — 1 января 2018.

Согласно подписанному президентом закону, который запрещает использование анонимайзеров и сервисов VPN не сотрудничающих с РФ, доступ на такие сервисы будет закрываться, а поисковикам запрещено выдавать ссылки на заблокированные в стране ресурсы и предоставлять возможность своим абонентам просматривать такие сайты.

«Роскомсвобода» отметила, что проект допускает широкие полномочия РКН по идентификации ресурсов как запрещённых. А именно — сайты могут признаваться запрещёнными по привычной юридической цепочке: Генпрокуратурой, по суду и т. д. , но один из принципов попавших в проект гласит, что блок на ресурсы можно поставить и: «при возникновении иных оснований для принятия мер по ограничению доступа», — этот пункт не конкретизирован, но отсылает к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

P. S. Эксперты стратегического консалтинга в сфере интеллектуальной собственности Claims Игорь Невзоров и Анастасия Кузнецова в июле по просьбе «Роем!» проанализировали принятые за последнее время законы, касающиеся ИТ, интернета и медиа.