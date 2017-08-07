Издательство «Яндекса» стало одним из крупнейших спонсоров российской региональной организации Wikimedia «Викимедиа РУ». Средства будут направлены на поддержку российских версий «Википедии», «Викиновостей», «Викисловаря» и других проектов. Об этом «Роем!» рассказали в «Яндексе». В январе 2012 года миллион долларов на развитие «Википедии» выделил российский (тогда) предприниматель, основатель ВКонтакте и Telegram Павел Дуров. Исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский уточнил:

«Яндекс» выделил 3,5 млн рублей. Дуров дал 1 млн $, но Wikimedia Foundation Inc. Обычно часть пожертвований WMF отдаёт региональным отделениям. Однако в РФ мы принимать деньги из-за рубежа не можем из-за закона об иностранных агентах. Соответственно, деньги Дурова до российского отделения «Викимедиа» не дошли.

Зарегистрированный в 2003 году фонд Wikimedia Foundation Inc. поддерживает некоммерческие информационные проекты, самым известным из которых является «Википедия». В России с 2008 года официальной региональной организацией Wikimedia выступает «Викимедиа РУ».

«Яндекс» открыл своё издательство осенью 2016 года. В рамках издательства «Яндекс» собирается помогать развитию культурных и образовательных инициатив в области истории, литературы, искусства и философии. Первым проектом в серии издательства стал исторический онлайн-сериал «1917. Свободная история», который создал журналист Михаил Зыгарь.