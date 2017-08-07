Федеральная налоговая служба (ФНС) планировала 25 июля 2017 года предоставить сервис «Прозрачный бизнес». Тест площадки с ограниченным числом данных прошёл несколькими днями ранее. На сайте могли бы публиковаться данные о задолженностях юрлиц, штрафах и налоговых правонарушениях, сведения о доходах и расходах по бухгалтерской отчётности. Перечисленные данные не являются налоговой тайной, но труднодоступны. На практике возможность проверить своего контрагента через «Прозрачный бизнес» у предпринимателей так и не появилась — почти две недели сайт не работает, пропало даже то, что в июле налоговикам удалось опубликовать в тестовых целях.

«Первое размещение на сайте ФНС России наборов открытых данных, предусмотренных пунктами 3 — 5 настоящего Порядка размещения сведений, осуществляется 25 июля 2017 года». — заявленный срок запуска проекта «Прозрачный бизнес» из приложения к Приказу руководителя ФНС М. В. Мишустина.

Ранее в июле 2017 года у ФНС не работали сайты Единого государственного реестра юридических лиц, «НДС-офис интернет-компаний», «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства», но эти проекты вернулись в сеть.