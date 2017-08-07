Что произошло с «Открытием». Без конспирологии


Банк «Открытие» уже вторую неделю является основным ньюсмейкером в своей отрасли. В СМИ и соцсетях обсуждаются возможные версии происходящего в банке, конспирологические причины аварии, которая произошла на выходных, отток из банка денег неких крупных компаний и другие признаки того, что дела могут быть плохи. Сегодняшняя новость о том, что крупнейший акционер и основатель группы «Открытие» Вадим Беляев вновь занял пост председателя правления, с одной стороны, внушает уверенность, что ситуация изменится в лучшую сторону, с дугой стороны, намекает на то, что в банковской группе не все идеально, иначе Беляеву незачем было бы возвращаться к оперативному руководству. «Роем!» собрал последние новости об «Открытии» и принадлежащих ему «Рокетбанке» и «Точке» — без домыслов.

«Открытию» понизили рейтинг

В начале июля Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило банку «Открытие» рейтинг BBB- с прогнозом «Стабильный», который не позволит ему привлекать средства федерального бюджета и НПФ. По мнению агентства, существенное давление на кредитоспособность банка оказывает слабое качество активов «ФК Открытие» и вероятность негативного влияния на его ликвидность и достаточность капитала со стороны материнской компании.

Возможно, новость бы и не заметил никто кроме узкого круга экспертов, но «Открытию» не повезло с новостным контекстом. 28 июня Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра». Этот страховой случай стал крупнейшим за всю историю страны. Страховые выплаты вкладчикам превысили 170 млрд рублей.

105,8 млрд рублей ушло с депозитов

20 июля газета «Ведомости» проанализировав отчетность банка обнаружила, что из него ушло 105,8 млрд рублей с корпоративных срочных депозитов в июне этого года. Таким образом, активы «Открытия» сократились на 4%, на 6% сократился кредитный портфель. Большую часть денег (72,5%) забрали державшие там счета государственные структуры.

В той же публикации упоминается, что 57 млрд рублей из указанной суммы оттока капитала, это крупный депозит, который в апреле 2017 года был размещён на счетах банка. В июне истек срок по этому депозиту и его владельцы забрали свои деньги.

Первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин
Первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин. Фото: Анатолий Жданов, «Коммерсантъ»

Центробанку пришлось всех успокаивать

2 августа первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин заверил агентство ТАСС, что «Югра» была последним крупным потрясением для банковской системы.

Мы не ждем в обозримом будущем каких-либо серьезных негативных событий и прежде всего — отзыва лицензий у крупных, значимых банков. Сколько-нибудь заметных банков с такой безнадежной и опасной для общества моделью ведения бизнеса (как «Югра» — «Роем!») не осталось, — уточнил Тулин.

«Открытие» ищет инвестора

4 августа агентство Bloomberg сообщило, что «Открытие» ведет переговоры о дополнительном инвесторе. Тогда же издание The Bell написало, что покупателем «Открытия» может стать крупный западный банк.

По версии «Рокетбанка», причина аварии его проблем выглядела так
По версии «Рокетбанка», причина аварии его проблем выглядела так

Банки ушли со связи

На этом проблемы банка не кончились. Вечером 5 августа начались технические сбои у всех структур, входящих в группу «Открытие»: «Рокетбанка», банка для предпринимателей «Точка» и у розничного подразделения самого «Открытия». Клиенты трех банков испытывали проблемы при работе с банкоматами и при операциях по картам. Позже группа «Открытие» заявила, что технические сбои в работе банкоматной сети и при проведении операций по картам коснулись не более 1,5% клиентов, клиентам «Открытия» и «Рокетбанка» пообещали повышенный кешбэк на грядущий месяц.

Я такой пол-ночи не спал, творчески мучался как же получше описать вчерашний день, стрёмную аварию, выглядевшую вначале как проблемы с электричеством и оказавшуюся по прибытии в центр обработки данных совсем иной, новости о сбое, попавшие на благодатную почву пост-югровской паники, «доброжелательность» конкурентов, программу Моя улица. Но ребята из Рокета не спали как следует и опередели с текстом. Это прямо маст рид — rocketbank.ru/blog/two-smoking-cables
А ещё ребята в Точке волшебные, помочь нашему он-лайн офису пришли дизайнеры, программисты и все кто мог, чтобы поговорить с клиентами и снять напряг.

Опубликовано Борисом Дьяконовым 5 августа 2017 г.

В «Рокетбанке» все объяснили техническими неполадками, но на общем фоне нашлось достаточно людей, которые не поверили в такое объяснение. Их оказалось настолько много, что эсэмэмщики «Рокетбанка» были вынуждены опубликовать подробный фотоотчет о том, как решалась проблема. Работа банка была восстановлена в ночь на 6 августа.

Вадим Беляев, основатель ФК «Открытие»
Вадим Беляев, основатель группы «Открытие»

Возвращение собственника

7 августа совет директоров «Открытие Холдинга» избрал Вадима Беляева гендиректором и председателем правления компании. Полномочия прошлого гендиректора Алексея Карахана досрочно прекращены с 6 августа. Беляем избран на свой пост сроком на 3 года. Пока Беляев публично не высказывался по поводу мнимых или реальных проблем банка и способах их решения.

Добавить Нет комментариев

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое