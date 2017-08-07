Банк «Открытие» уже вторую неделю является основным ньюсмейкером в своей отрасли. В СМИ и соцсетях обсуждаются возможные версии происходящего в банке, конспирологические причины аварии, которая произошла на выходных, отток из банка денег неких крупных компаний и другие признаки того, что дела могут быть плохи. Сегодняшняя новость о том, что крупнейший акционер и основатель группы «Открытие» Вадим Беляев вновь занял пост председателя правления, с одной стороны, внушает уверенность, что ситуация изменится в лучшую сторону, с дугой стороны, намекает на то, что в банковской группе не все идеально, иначе Беляеву незачем было бы возвращаться к оперативному руководству. «Роем!» собрал последние новости об «Открытии» и принадлежащих ему «Рокетбанке» и «Точке» — без домыслов.

«Открытию» понизили рейтинг

В начале июля Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило банку «Открытие» рейтинг BBB- с прогнозом «Стабильный», который не позволит ему привлекать средства федерального бюджета и НПФ. По мнению агентства, существенное давление на кредитоспособность банка оказывает слабое качество активов «ФК Открытие» и вероятность негативного влияния на его ликвидность и достаточность капитала со стороны материнской компании.

Возможно, новость бы и не заметил никто кроме узкого круга экспертов, но «Открытию» не повезло с новостным контекстом. 28 июня Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра». Этот страховой случай стал крупнейшим за всю историю страны. Страховые выплаты вкладчикам превысили 170 млрд рублей.

105,8 млрд рублей ушло с депозитов

20 июля газета «Ведомости» проанализировав отчетность банка обнаружила, что из него ушло 105,8 млрд рублей с корпоративных срочных депозитов в июне этого года. Таким образом, активы «Открытия» сократились на 4%, на 6% сократился кредитный портфель. Большую часть денег (72,5%) забрали державшие там счета государственные структуры.

В той же публикации упоминается, что 57 млрд рублей из указанной суммы оттока капитала, это крупный депозит, который в апреле 2017 года был размещён на счетах банка. В июне истек срок по этому депозиту и его владельцы забрали свои деньги.

Центробанку пришлось всех успокаивать

2 августа первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин заверил агентство ТАСС, что «Югра» была последним крупным потрясением для банковской системы.

Мы не ждем в обозримом будущем каких-либо серьезных негативных событий и прежде всего — отзыва лицензий у крупных, значимых банков. Сколько-нибудь заметных банков с такой безнадежной и опасной для общества моделью ведения бизнеса (как «Югра» — «Роем!») не осталось, — уточнил Тулин.

«Открытие» ищет инвестора

4 августа агентство Bloomberg сообщило, что «Открытие» ведет переговоры о дополнительном инвесторе. Тогда же издание The Bell написало, что покупателем «Открытия» может стать крупный западный банк.

Банки ушли со связи

На этом проблемы банка не кончились. Вечером 5 августа начались технические сбои у всех структур, входящих в группу «Открытие»: «Рокетбанка», банка для предпринимателей «Точка» и у розничного подразделения самого «Открытия». Клиенты трех банков испытывали проблемы при работе с банкоматами и при операциях по картам. Позже группа «Открытие» заявила, что технические сбои в работе банкоматной сети и при проведении операций по картам коснулись не более 1,5% клиентов, клиентам «Открытия» и «Рокетбанка» пообещали повышенный кешбэк на грядущий месяц.

Я такой пол-ночи не спал, творчески мучался как же получше описать вчерашний день, стрёмную аварию, выглядевшую вначале как проблемы с электричеством и оказавшуюся по прибытии в центр обработки данных совсем иной, новости о сбое, попавшие на благодатную почву пост-югровской паники, «доброжелательность» конкурентов, программу Моя улица. Но ребята из Рокета не спали как следует и опередели с текстом. Это прямо маст рид — rocketbank.ru/blog/two-smoking-cables

А ещё ребята в Точке волшебные, помочь нашему он-лайн офису пришли дизайнеры, программисты и все кто мог, чтобы поговорить с клиентами и снять напряг. Опубликовано Борисом Дьяконовым 5 августа 2017 г.

В «Рокетбанке» все объяснили техническими неполадками, но на общем фоне нашлось достаточно людей, которые не поверили в такое объяснение. Их оказалось настолько много, что эсэмэмщики «Рокетбанка» были вынуждены опубликовать подробный фотоотчет о том, как решалась проблема. Работа банка была восстановлена в ночь на 6 августа.

Возвращение собственника

7 августа совет директоров «Открытие Холдинга» избрал Вадима Беляева гендиректором и председателем правления компании. Полномочия прошлого гендиректора Алексея Карахана досрочно прекращены с 6 августа. Беляем избран на свой пост сроком на 3 года. Пока Беляев публично не высказывался по поводу мнимых или реальных проблем банка и способах их решения.