Новый институт судебного запрета общаться в интернете с жертвой преследования может появиться после принятия закона против кибербуллинга. Соответствующий законопроект внесут осенью на рассмотрение Госдумы, пообещал первый замглавы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
Там даже не столько уголовная ответственность, сколько вводится и внедряется новый институт - институт судебного запрета [организатору травли общаться с жертвой преследования] . Это совершенно новая история для нашего правового пространства
Механизм "судебного запрета на контакты организатора травли в интернете с его жертвой" пока прорабатывается. Техническая возможность оградить в интернете граждан друг от друга перекликается с идеей "обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет", которую начали обсуждать осенью 2019 года. "Автором инициативы выступил президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков".
В июле Минкомсвязи объявила эксперимент по авторизации на сайтах через Госуслуги.
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Смешно, они уже который год не могут уговорить facebook данные россиян в РФ хранить, а тут будут интернет по паспорту раздавать, когда в космосе уже несколько сотен спутников для раздачи интернета находится, а будет десятки тысяч.
Пусть пишут, бумага все стерпит.
Мне кажется, автор свой вывод высосал из пальца. В первоисточнике этого нет, и возни слишком много ради такой сомнительной для силового государства цели. Проще обязать соцсети не слать анонимных сообщений (а они и так их не шлют) — и вопрос решён.
Фейсбук и твитор все равно нахрен пошлют, в вежливой форме. Скажут, у нас уже есть встроенные механизмы борьбы с преследованием, ими и будем пользоваться. Кто-то преследует —
обращайтесь в судпишите жалобу.
«обязать соцсети не слать анонимных сообщений» — а это вот чисто технически как? Теоретически, в правилах у всех есть требование регистрироваться под своим именем (ну, у вк точно есть), но фактически бороться с фейковыми и дублированными профилями они не могут и не особенно хотят. Слать жертве злобные емейлы — ещё проще. Глумиться на дваче — я вас умоляю. Продвинуть гадкий сайт по имени-фамилии жертвы — дайте два.