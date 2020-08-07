Новый институт судебного запрета общаться в интернете с жертвой преследования может появиться после принятия закона против кибербуллинга. Соответствующий законопроект внесут осенью на рассмотрение Госдумы, пообещал первый замглавы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Там даже не столько уголовная ответственность, сколько вводится и внедряется новый институт - институт судебного запрета [организатору травли общаться с жертвой преследования] . Это совершенно новая история для нашего правового пространства

Механизм "судебного запрета на контакты организатора травли в интернете с его жертвой" пока прорабатывается. Техническая возможность оградить в интернете граждан друг от друга перекликается с идеей "обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет", которую начали обсуждать осенью 2019 года. "Автором инициативы выступил президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков".

В июле Минкомсвязи объявила эксперимент по авторизации на сайтах через Госуслуги.