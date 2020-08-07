На сайте госзакупок открыт конкурс по проведению всероссийского слета казачьей молодежи с начальной ценой в 3 млн рублей. На пятидневное мероприятие должны слететься 100 молодых казаков (до 30 лет), 10 экспертов, 15 волонтёров и 5 «гостей». Росмолодёжь выступила организатором закупки.

Образовательная программа будет включать «развитие Soft Skills (тренинги, направленные на командообразование, личностный рост, развитие эмоционального интеллекта, основы SММ)». Казаки поучаствуют в деловых играх, дебатах, дискуссиях, тренингах, «сессии дизайн-мышление по проектному моделированию» и «посещении религиозного объекта» (Православного Храма). Приглашенные эксперты займутся «организацией проектных сессий по разработке социально ориентированных проектов» и проконсультируют участников в рамках своих областей компетенции.