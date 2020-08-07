На сайте госзакупок открыт конкурс по проведению всероссийского слета казачьей молодежи с начальной ценой в 3 млн рублей. На пятидневное мероприятие должны слететься 100 молодых казаков (до 30 лет), 10 экспертов, 15 волонтёров и 5 «гостей». Росмолодёжь выступила организатором закупки.
Образовательная программа будет включать «развитие Soft Skills (тренинги, направленные на командообразование, личностный рост, развитие эмоционального интеллекта, основы SММ)». Казаки поучаствуют в деловых играх, дебатах, дискуссиях, тренингах, «сессии дизайн-мышление по проектному моделированию» и «посещении религиозного объекта» (Православного Храма). Приглашенные эксперты займутся «организацией проектных сессий по разработке социально ориентированных проектов» и проконсультируют участников в рамках своих областей компетенции.
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Перевожу на русский, за гос. счет будут обучать новых ольгинских троллей, которые будут учить в интернетах родину любить, в частности Путина.
С бандеровского переводили?
Я на юге живут, здесь отчетливо видишь, что казаки в современной России больше чем казаки, точнее, совсем не казаки — ряженые политические активисты.
Да, понятно — народ не тот. Путина же нормальные люди не выберут. Так?
Народ у нас сверхтерпеливый, державный народ, много аванса дает любой власти, правда потом топор не отберешь.
Что касается выборов, то Путин не разделяет ваш оптимизм, иначе бы нормальный референдум провел, а не юридическую порнографию.
Почему трансы, пидоры, люди-ониме — это ок, а казаки, попы или советские военные — ряженые политические активисты? И почему «аванса» для этих и прочих участников протестов и гейпарадов «сверхтерпеливый» не дает (ни одного шанса), а за другой вариант 78% - может вы не тот народ себе выдумали? Что с вашей либеральностью не так? Это какое-то фентези у вас в голове или это просто русофобия?
да все они «ряженые политические активисты». Ряженые — потому что на наших глазах происходит переизобретение и переупаковка социально и политически активных субкультур. По результатам каковых они будут влиять на наши жизни. А Роем — потому что эти процессы связаны с деньгами и с интернетом. Как-то так?