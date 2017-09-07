Украинский стартап привлек финансирование от инвесторов Airbnb и Snapchat


Украинская платформа на основе ИИ для управления отделом продаж People.ai привлекла очередной раунд финансирования от инвесторов Airbnb и Snapchat. Об этом сообщает Ain.ua. Последний раунд был четыре месяца назад, тогда компания привлекла $7 млн. Ведущими инвесторами нового раунда стал главный инвестор Airbnb и Alibaba — GGV Capital и инвестор предыдущего раунда Lightspeed Venture Partners, который стал первым инвестором Snapchat. В раунде также приняли участие Y Combinator и группа ангелов из Salesforce, Twilio, Google и Facebook. Условия сделки не разглашаются. Глава People.ai Олег Рогинский рассказал, что оценка компании в этом раунде в 5 раз превышает предыдущую оценку.

Украинский стартап People.ai поднял новый раунд от инвесторов Airbnb и Snapchat

Стартап с украинскими корнями People.ai сегодня объявил о привлечении очередного раунда финансирования — спустя четыре месяца после предыдущего, когда компании удалось привлечь $7 млн. Ведущие инвесторы раунда — GGV Capital (главный инвестор в Airbn…

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