Украинская платформа на основе ИИ для управления отделом продаж People.ai привлекла очередной раунд финансирования от инвесторов Airbnb и Snapchat. Об этом сообщает Ain.ua. Последний раунд был четыре месяца назад, тогда компания привлекла $7 млн. Ведущими инвесторами нового раунда стал главный инвестор Airbnb и Alibaba — GGV Capital и инвестор предыдущего раунда Lightspeed Venture Partners, который стал первым инвестором Snapchat. В раунде также приняли участие Y Combinator и группа ангелов из Salesforce, Twilio, Google и Facebook. Условия сделки не разглашаются. Глава People.ai Олег Рогинский рассказал, что оценка компании в этом раунде в 5 раз превышает предыдущую оценку.