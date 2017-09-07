Растущая популярность каршеринга в Москве привела к появлению мошеннических схем по использованию этих сервисов. РБК сообщила о том, что один из пользователей компании «Делимобиль» купил в сети чужой аккаунт и получил с его помощью в пользование автомобиль.

Злоумышленник был замечен службой безопасности компании, когда начал нарушать правила дорожного движения. Всего за 2016−2017 годы компания пресекла более 20 попыток мошенничества и пять попыток угона, сообщил представитель «Делимобиля».

Представители каршеринговых сервисов YouDrive и BelkaCar также сообщили, что регулярно сталкиваются с попытками зарегистрироваться в системе по поддельным документам. Во многих случаях такие пользователи не планируют каких-то мошеннических действий — например часто по поддельным паспортам пытаются зарегистрироваться несовершеннолетние.

Также каршеринги сталкиваются с угонами, хищением деталей автомобилей и даже бензина. В большинстве случаев это не наносит серьезного ущерба компаниям, так как все автомобили застрахованы.