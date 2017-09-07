В апреле этого года Красноярское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) прислало в ООО «Мэйл.ру» запрос на раскрытие переписки гражданина России, пишут «Известия». Ведомству понадобилось содержание переписки в связи с расследованием дела о защите конкуренции, по словам источников, которые близки к ФАС. Холдинг отказался предоставлять информацию, за что УФАС выписало компании штраф в 50 000 рублей. В конце августа Mail.ru оспорил штраф в Арбитражном суде Красноярского края, первое заседание пройдет в конце сентября.

Сохранение конфиденциальности переписки и другой личной информации пользователей наших сервисов — почты, мессенджеров и соцсетей — одна из наших приоритетных задач. В соответствии с законодательством предоставление подобной информации госорганам не может осуществляться без решения суда, — рассказали изданию в пресс-службе холдинга.

В 2016 году «Яндекс» выиграл в суде аналогичное дело. Интернет-компания отказалась предоставить Федеральной таможенной службе (ФТС) личную переписку одного из пользователей Яндекс.Почты, подозреваемого в уклонении от уплаты таможенных платежей. Районный суд Москвы отменил протокол о нарушении. В 2013 году Девятый арбитражный апелляционный суд счёл незаконным отказ «Рамблера» предоставить данные об интернет-переписке, позднее Федеральный арбитражный суд Московского округа поддержал ФСФР в деле против Rambler.