Huawei стал вторым по величине производителем смартфонов в мире, отодвинув Apple на второе место. К такому выводу пришли эксперты компании Counterpoint Research. Пока две компании очень близки по цифрам продаж, хотя еще в начале 2016 года Apple была первой в мире. Сейчас крупнейшим производителем смартфонов является Samsung. В 2016 году Apple проиграла корейцам даже «домашний» для себя американский рынок.