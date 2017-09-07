Директор «Яндекса» по маркетингу Дмитрий Степанов анонсировал инструмент для музеев, который позволит им рассказывать истории в виртуальной среде. Конструктор сайтов и приложений позволит музеям структурировать информацию, чтобы собирать из элементов целостные увлекательные рассказы. Первым на платформе появится приложение 7-й Московской биеннале современного искусства (Биеннале пройдет на 49 площадках города с 19 сентября 2017 года по 18 января 2018 года). Возможно, что до конца 2017 года пилотные проекты запустит Политехнический музей, Музей истории ГУЛАГа и Третьяковская галерея. Последняя уже известна в виртуальном выставочном пространстве своим представительством в Google Arts & Culture (первоначально в 2011 назван Google Art Project, но переименован).

Как и в задуманном проекте «Издательства Яндекса» на Google, по плану музея, меняются тексты, сопровождающие переход от одной картины к другой (или объекта, например к 3D панораме, гиперпиксельному изображению, скану страницы из старого журнала), выделяются примечательные части изображений. Всего у Google 48 партнёров в России, это: Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, Музей имени Н.К.Рериха и другие.

В июне 2015 года «Яндекс» запустил, а в ноябре закрыл «Яндекс.Прогулки» — «Прогулка» — это карта и кластеризованная подборка примечательных объектов.

С весны 2018 года подключение к платформе Яндекса «Большой музей» будет платным, но «Издательство» готово помочь музеям с привлечением грантов. В августе 2017 года издательство «Яндекса» самостоятельно стало одним из крупнейших спонсоров российской региональной организации Wikimedia «Викимедиа РУ». Средства будут направлены на поддержку российских версий «Википедии», «Викиновостей», «Викисловаря» и других проектов.

«Яндекс» открыл своё издательство осенью 2016 года. «Яндекс» намерен помогать развитию культурных и образовательных инициатив в области истории, литературы, искусства и философии. Первым проектом издательства стал исторический онлайн-сериал «1917. Свободная история», который создал журналист Михаил Зыгарь. Соцсеть «ВКонтакте» также участвовала в проекте и создала специально оформленные ленты сообщений. В ноябре прошлого года режиссер Кирилл Серебренников запланировал поставить в 2017 спектакль по материалам «Проекта 1917». Проект «1917. Свободная история» финансируют «Яндекс», «Сбербанк» и Фонд Дмитрия Зимина. Никаких форм его монетизации не предполагалось.