Общая сумма, привлеченная стартапами в ходе ICO, достигла почти $800 млн. За первые три месяца 2017 года компаниям удалось привлечь путем размещения токенов всего $36 млн, подсчитали в издании Coindesk. Основными генераторами роста стали криптовалютная биржа Bankor (она помогла привлечь $153 млн), мобильная платежная платформа TenX ($83,1 млн), блокчейн-стартап Status ($95 млн) и мобильная игровая платформа с поддержкой криптовалют MobileGo ($53,1 млн).

В последнее время ICO вызвали беспокойство у финансовых регуляторов сразу в нескольких странах, в частности Китай временно запретил их проведение, американская SEC предупредила инвесторов о рисках этого инструмента, а российский ЦБ сообщил что ICO могут использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма.