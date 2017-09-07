С сентября пользователи приложения 2ГИС могут вызвать автомобиль в сервисе заказа такси «Максим», говорится в сообщении такси-сервиса.

Ранее мы сотрудничали с 2ГИС по размещению рекламе в этом справочнике. Возможность заказать такси появилась в нем относительно недавно, и мы решили продолжить сотрудничество и в этом проекте. Кроме сервиса «Максим» в этом направлении с 2ГИС работают и другие компании. Сотрудничество с 2ГИС происходит на коммерческой основе. Его подробности мы не раскрываем. Внутри приложения «Максим: заказ такси» мы используем собственную картографию. В приложении Taxsee Driver водители могут пользоваться нашей картографией или выбрать сторонний навигационный сервис. 2ГИС есть среди них. Переходить исключительно на карты 2ГИС пока не планируется, — рассказала представитель «Максим» Мария Пухова.