На этой неделе медицинский кластер «Сколково» де-факто начал свою работу. 3 сентября был официально открыт диагностический центр израильской клиники «Хадасса», известной своими инновационными методиками лечения пациентов. 5-го сентября на совсем официальном открытии присутствовал и Сергей Собянин.

Это первый запуск работы полностью иностранной медицинской организации на территории Российской Федерации. По словам Сергея Собянина, кроме диагностического центра в будущем планируется открыть и экстерриториальные больницы: «Через несколько месяцев мы закончим проектирование большого терапевтического корпуса клиники «Хадасса» в Сколково».

Осуществлять прием пациентов в клинике будут более 100 российских и зарубежных врачей. Особенностью деятельности центра станет то, что, благодаря изменениям, внесенным в действующее законодательство, в рамках предоставления режима наибольшего благоприятствования организациям, задействованным в работе Международного медицинского кластера, в его работе будут использоваться фармакологические препараты и методики, которые уже прошли апробацию в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), но пока еще не сертифицированы официально Министерством здравоохранения Российской Федерации.

По планам правительства Москвы, Медицинский кластер «Сколково» должен привлечь в Россию представителей и других ведущих мировых клиник, использующих в своей повседневной работе инновационные методики лечения пациентов, что должно дать толчок развитию высокотехнологичной медицины в нашей стране.