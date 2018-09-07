Глава глава профильного департамента Еврокомиссии Роберто Виола рассказал, что в декабре ЕС потребует от Netflix, Amazon и других иностранных видеосервисов купить в свои библиотеки не менее 30% местных европейских фильмов. Как уточнил Variety: «Нам просто нужно провести голосование, но это простая формальность», — сказал Виола. Чиновник уточнил, что отдельные страны смогут поднять квоту на местное кино до 40% от всей библиотеки интернет-кинотеатра. Виола считает, что американский Netflix и так близок к европейской квоте в 30%, хотя регулятор пока и не выдвинул никаких формальных требований. Альтернативный сценарий допускает, что кинотеатр может и не менять наполнение своей библиотеки, но в этом случае ему придётся спонсировать национальные европейские фонды кино. Предположительно очень далеки от соблюдения будущих норм ЕС отечественные интернет-кинотеатры, которые вышли в Европу год или два назад.

В 2016-м в Евросоюз вышел российский кинотеатр Ivi — он ориентировался на русскоязычную аудиторию, в частности на «французской» витрине не было фильмов на французском языке и их размещение не планировалось, однако кинотеатр составил библиотеку из тысяч «советских и российских» фильмов и мультфильмов. Спустя два месяца похожий проект, при участии госкомпании «Роскино», запустил конкурирующий кинотеатр TVzavr. Библиотека «Русского кино» стала бесплатно доступна в России, и по моделям «подписка», «покупка/аренда» — за пределами страны. Спустя 5 месяцев предложением TVzavr воспользовались 3 млн человек. Из них 10,6% это жители Латвии, 8,11% ФРГ, 5,45% Эстонии, 3,92% Польши, 2,65% и 2,43% жили в таких странах ЕС как Италия и Чехия соответственно. Представитель IVI от публичной оценки европейских квот на кино отказался. За время подготовки материала комментарий от кинотеатра TVzavr получить не удалось.

Около года назад под руководством Егора Яковлева запустился нишевый кинотеатр Start. В его библиотеке вообще нет зарубежного контента, в частности снятого в Евросоюзе. Яковлев рассказывал, что хотя Start и работает в России, прежде всего проект ориентирован на русскоязычных зрителей, проживающих за рубежом, которым предлагаются фильмы и сериалы отечественного производства.