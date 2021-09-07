Arstechnica и пытливые китайские товарищи обнаружили интересную маркетинговую стратегию Samsung (статья на английском).

1. Выпустить на рынок SSD с передовыми технологиями и передовыми характеристиками (речь в материале идёт о Samsung 970 EVO Plus)

2. Дождаться, пока железки расползутся среди ранных покупателей и технологической прессы, после чего все расскажут о том, какие это крутые железки

3. Заменить чипы в железках на отстойные, которые дают в несколько раз менее производительны (в частности, новые партии пишут данные на скорости 830 MiB/s, когда старые — 1600 MiB/s)

4. PROFIT!!!

Не забывайте проверять производительность железа после покупки, и если что — требовать возврата денег, поскольку такой же подход практикуют Crucial и Western Digital, например.