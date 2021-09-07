Сайт поиска недвижимости ЦИАН и каршеринг «Делимобиль» собираются выходить на IPO в Нью-Йорке, сообщает Reuters. Организаторами выступят Bank of America и Citi.

Обе компании имеют сильных конкурентов: ЦИАН поддавливает Avito.ru и база Winner, а «Делимобиль» почти во всех городах присутствия сталкивается с «Яндекс.Драйвом», а в Москве и Санкт-Петербурге ещё и с «Ситидрайвом».

Однако Ozon.ru, например, конкуренция с другими маркетплейсами не помешала ни разместиться на бирже, ни вырасти с момента размещения на 20% в доллларах.