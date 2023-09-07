Структура дистрибутора ПО Softline учредила компанию, которая займется исследованиями и выпуском телекоммуникационного оборудования. Соучредителем выступает гендиректор «ИРЭ-Полюса» — российской структуры международного холдинга IPG Photonics, которая в основном занимается разработкой и выпуском лазеров, но также и техники для связи. ООО «Софтлайн проекты» (через ЗАО «Софтлайн Интернешнл» принадлежит Axion Holding Cyprus Ltd, директором которого значится основатель Softline Игорь Боровиков) 1 сентября учредило ООО БВПГ с основным видом деятельности «научные исследования», а также рядом дополнительных, среди которых производство коммутационных систем, цифровых транспортных систем, коммуникационного оборудования и т. д.

Структурам «Софтлайна» в компании принадлежит 60%, остальные 40% распределены между физлицами: Евгением Серковым (4,7%), Светланой Алихименко (4,8%), Артуром Андреевым (11,5%) и гендиректором БВПГ Николаем Евтихиевым (19%). Последний также возглавляет фрязинское ООО НТО «ИРЭ-Полюс». Это крупнейший в РФ производитель лазерного промышленного и медицинского оборудования. Компания выпускает и телекоммуникационное оборудование по технологии DWDM (способ передачи большого числа оптических каналов по одному оптическому волокну, используется для организации высокоскоростных сетей связи). «ИРЭ-Полюс» входит в международный холдинг IPG Photonics, основанный Валентином Гапонцевым (погиб в 2021 году, Forbes оценивал его состояние в $2,8 млрд). Холдинг занимается разработкой и производством лазерного оборудования и волоконных лазеров. По итогам 2022 года выручка IPG Photonics составила $1,43 млрд.

Из годовой отчетности IPG Photonics следует, что «ИРЭ-Полюс» — одна из трех основных производственных площадок холдинга. Там работает порядка 1,9 тыс. из 6,2 тыс. его сотрудников. Две другие находятся в Германии и Белоруссии. Выручка «ИРЭ-Полюса» по итогам 2022 года составила 16,9 млрд руб. (падение на 16,7% год к году) при убытке 5,5 млрд руб. (рост на 244% год к году). В отчетности IPG Photonics говорится, что российская структура поставляет технику в РФ и КНР. Продажи на китайский рынок по итогам 2022 года составили $62 млн, в первом полугодии 2023 года — $9 млн.