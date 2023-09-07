Платформа для управления отелями TravelLine показала прессе исследование, согласно которому Яндекс.Путешествия стали лидером среди агрегаторов для бронирования гостиниц летом 2023 года. В целом россияне предпочитают бронировать номера на сайтах отелей, но среди пользователей специальных сервисов каждый шестой обратился к сервису Яндекса. Раньше лидером был Ostrovok.ru.

В TravelLine оценивали "долю бронирований в подключенных к системе средствах размещения в июне—августе 2023 и 2022 годов". Всего к системе подключены 12 тысяч отелей, сколько из них российских - в компании не рассказали. У Яндекса были 8,1% бронирований прошлым летом и 15% этим летом. В "Островке" считают, что по 12 тысячам отелей выводы получаются не совсем релевантные, так как только они работают с 92 тысячами объектов.

Успех сервиса Яндекса и представители компании, и сторонние эксперты объясняют тем, что в начале 2023 года Яндекс снабдил его привычными для таких сервисов и экосистемными функциями и инструментами: сделал мобильное приложение, платформу для владельцев отелей, кэшбэк в размере 10% баллами "ЯндексПлюс", запустил рекламу и занялся подключением отелей к системе. Причём с фокусом на отели, популярные летом.