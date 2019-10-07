Консорциум международных исследователей по запросу АНО «Цифровая экономика» выполнил исследование роли такси в различных городах (.pdf)

Из исследования, в частности, можно узнать, что:

к этому «Коммерсантъ» добавляет:

Доля такси в структуре пассажиропотока в Москве выросла до 3,3% в 2018 году (0,2% в 2011 году). В Нью-Йорке эта доля выросла с 4,1% до 7,9%, а в Лондоне — с 1,6% до 2%, а в Стамбуле она сократилась с 3,7% до 3,4%. В исследовании также говорится, что в Москве 54% поездок в ночное время совершается на такси.