Федеральная антимонопольная служба отказалась разрешать сделку по покупке сервисом размещения объявлений «Авито» классифайда недвижимости «Циан» и принадлежащих ему активов. В результате сделки у Avito окажется больше половины рынка продажи и аренды недвижимости в интернете, что приведет к монополизации, ограничению конкуренции и возможному повышению цен на услуги.
В ФАС России поступило ходатайство ООО «Авито Холдинг» о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «Айриэлтор» и ООО «Н1.РУ». Компании входят в группу лиц, которая управляет специализированными интернет-каталогами объявлений в сфере недвижимости ЦИАН, Н1.ру, МЛСН.ру, ЕМЛС.ру.
Антимонопольная служба приняла решение об отказе в удовлетворении ходатайства по сделке.
Все заявленные сторонами позитивные эффекты от совершения сделки (например, сокращение числа мошенничеств с интернет-объявлениями) могут быть достигнуты без ее совершения.
О планируемой сделке стало известно 22 сентября, но к тому времени ФАС уже занималась оценкой рынка классифайдов недвижимости: игроки, включая Яндекс, получили «анкету с вопросами про бизнес, доли, ценообразование». Эксперты насчитали у Avito 40% рынка объявлений о недвижимости, с «Цианом» стало бы 62%.
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