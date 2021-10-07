Федеральная антимонопольная служба отказалась разрешать сделку по покупке сервисом размещения объявлений «Авито» классифайда недвижимости «Циан» и принадлежащих ему активов. В результате сделки у Avito окажется больше половины рынка продажи и аренды недвижимости в интернете, что приведет к монополизации, ограничению конкуренции и возможному повышению цен на услуги.

В ФАС России поступило ходатайство ООО «Авито Холдинг» о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «Айриэлтор» и ООО «Н1.РУ». Компании входят в группу лиц, которая управляет специализированными интернет-каталогами объявлений в сфере недвижимости ЦИАН, Н1.ру, МЛСН.ру, ЕМЛС.ру.

Антимонопольная служба приняла решение об отказе в удовлетворении ходатайства по сделке.

Все заявленные сторонами позитивные эффекты от совершения сделки (например, сокращение числа мошенничеств с интернет-объявлениями) могут быть достигнуты без ее совершения.